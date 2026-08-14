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'KAD DOKRAJČIM IRAN'

Trump: Hormuški tjesnac ću proglasiti američkim teritorijem

Piše HINA,
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Trump: Hormuški tjesnac ću proglasiti američkim teritorijem
Foto: Ken Cedeno
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Američki predsjednik Donald Trump je u petak rekao da će nakon što Iran bude poražen, proglasiti strateški Hormuški tjesnac "američkim teritorijem".

"Jednom kada dokrajčimo Iran ..., nedugo potom ću proglasiti Hormuški tjesnac američkim teritorijem", poručio je američki predsjednik blago se smiješeći na skupu u Garden Cityju blizu New Yorka. Nije stoga bilo jasno koliko je Trump bio ozbiljan ni predstavlja li njegova izjava promjenu politike, piše Reuters.

Trump je pozvao Amerikance da prihvate nešto više cijene goriva kako bi spriječili da se Iran domogne nuklearnog oružja.

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"Činimo veliku uslugu svijetu, ne samo nama, a radimo stvarno odličan posao", kazao je američki predsjednik.

Trumpove izjave naglašavaju sve veći politički rizik za njega jer su više cijene goriva u suprotnosti s njegovim predizbornim obećanjima o smanjenju cijena energije, pri čemu će Demokratska stranka gospodarske posljedice rata u Iranu učinim jednim od ključnih pitanja uoči međuizbora za Kongres u studenom.

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