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KRITIKE ZA TRUMPA

Trump i čelnica Venezuele prvi put pričali od uhićenja Madura

Piše HINA,
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Trump i čelnica Venezuele prvi put pričali od uhićenja Madura
Foto: Brendan McDermid
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Trump je uspostavio radni odnos s Rodriguez, koja je bila Madurova potpredsjednica. Kritičari tvrde da je Washington pritom zaobišao oporbu predvođenu Marijom Corinom Machado i odustao od zahtjeva za slobodnim izborima

Američki predsjednik Donald Trump sastao se u srijedu s privremenom venezuelskom predsjednicom Delcy Rodriguez na marginama Opće skupštine UN-a, što je njihov prvi susret otkako su američke snage u siječnju uhitile tadašnjeg predsjednika Nicolasa Madura.

Sastanak je održan tijekom prijema koji je Trump priredio u povodu Opće skupštine UN-a, a bio je to prvi posjet Rodriguez Sjedinjenim Državama otkako je preuzela dužnost. U srijedu bi se trebala obratiti Općoj skupštini UN-a.

U razgovoru su, uz Trumpa i Rodriguez, sudjelovali američki državni tajnik Marco Rubio, ministar financija Scott Bessent, predstojnica ureda Bijele kuće Susie Wiles i Stephen Miller, pomoćnik predsjednika i zamjenik predstojnice ureda zadužen za politička pitanja.

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Venezuelansko izaslanstvo, u kojem su potpredsjednik za gospodarstvo, ministar nafte i dužnosnici državne naftne kompanije PDVSA, usredotočeno je na privlačenje ulaganja u zemlju, rekli su Reutersu izvori bliski izaslanstvu.

Trump je uspostavio radni odnos s Rodriguez, koja je bila Madurova potpredsjednica. Kritičari tvrde da je Washington pritom zaobišao oporbu predvođenu Marijom Corinom Machado i odustao od zahtjeva za slobodnim izborima u korist sporazuma s privremenom vladom o nafti i ulaganjima. Manja skupina Venezuelaca u utorak je prosvjedovala u New Yorku tražeći izbore.

Trump je u govoru na Općoj skupštini UN-a Madura nazvao „diktatorom izvan zakona“, rekao da je nakon njegova uhićenja oslobođeno stotine političkih zatvorenika te američku vojnu operaciju predstavio kao dokaz da će SAD koristiti svoju „neusporedivu vojnu moć“ za zaštitu svojih interesa na zapadnoj hemisferi.

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