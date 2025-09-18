Trump i Melania morali sletjeti prije plana. Helikopter imao probleme: 'Iz predostrožnosti...'

Američki predsjednik Donald Trump i prva dama SAD-a Melanija morali su mijenjati helikoptere na putu za zračnu luku Stansted u Londonu. "Dok su se vraćali s imanja Chequers, helikopter u kojem su bili imao je manje hidrauličke probleme", navodi Independent.

Zbog predostrožnosti sletjeli su u manju zračnu luku, zamijenili helikoptere i nastavili dalje...

Na kraju su u Stansted zakasnili nekoliko minuta.

Trump je prilikom posjete Velikoj Britaniji kritizirao ruskog vođu Vladimira Putina. Kaže da ga je jako razočarao...

Predsjednik Sjedinjenih Država rekao je da ga je ruski kolega Putin "iznevjerio“, nakon zastoja u mirovnim naporima uslijed tjedana ruskih napada na Ukrajinu. Trump je sugerirao da je u početku mislio da je rat, za koji je ranije tvrdio da ga može završiti u roku od jednog dana od ulaska u Bijelu kuću, "najlakši“ od svih sukoba koji su trebali razrješenje. No, čini se da mirovni sporazum nije ništa bliže unatoč mjesecima pregovora koje vodi Washington, a Trumpovi ultimatumi i rokovi postavljeni pred ruskog čelnika da se uključi u prijedloge i dalje su bez očitih rezultata.

Na pitanje tijekom svog državnog posjeta Ujedinjenom Kraljevstvu jesu li pregovori trenutačno na mrtvoj točki, američki predsjednik rekao je da ljudi "ginu i osjećam da imam obvezu to riješiti zbog toga“.

Tijekom konferencije za novinare na imanju britanskog premijera Chequers Trump je rekao da mu je "velika čast reći vam da smo riješili sedam ratova, sedam ratova, ratova koji su bili nerješivi, ratova koji se nisu mogli pregovarati ni završiti, SAD je riješio sedam takvih."

No onaj u Ukrajini nije riješen, a Putin ga je, kaže Trump, "iznevjerio."

"Stvarno me iznevjerio. Trebale su to biti Rusija i Ukrajina, ali vidjet ćemo kako će se to završiti. Mislio sam da bi to mogao biti među najlakšima u toj grupi.“

Američki predsjednik nije rekao na koje druge sukobe misli.