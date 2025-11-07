Trump i Orban u Bijeloj kući, spomenuli i Hrvatsku: 'Jako mu je teško nabaviti naftu i plin'

Mađarski premijer Viktor Orban sastao se u petak s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u Bijeloj kući, a ključna tema razgovora bila je sudbina mađarske ovisnosti o ruskoj nafti. Susret, prvi bilateralni otkako se Trump vratio na vlast u siječnju, predstavlja ključni test dubine savezništva između dvojice ideološki bliskih vođa, stavljajući Orbanovu dugogodišnju potporu Trumpu na vagu nasuprot američkoj politici pritiska na Moskvu.

Unatoč napetoj temi, atmosfera pri dolasku mađarskog premijera bila je srdačna. Predsjednik Trump dočekao je Orbana nazvavši ga "velikim vođom", signalizirajući da osobni odnos ostaje čvrst. I sam Orban je uoči sastanka izrazio optimizam, izjavivši za mađarske državne medije kako očekuje "prijateljske i lake pregovore" unatoč tome što su "ulozi visoki".

- Poznajem predsjednika, on poznaje mene, znamo temu, jednostavno se moramo dogovoriti - rekao je Orban, jasno dajući do znanja da se oslanja na osobnu vezu s Trumpom kako bi osigurao izuzeće od američkih sankcija. Te sankcije, nedavno nametnute ruskim energetskim divovima Lukoilu i Rosnjeftu, prijete sekundarnim mjerama svim stranim kupcima, uključujući i Mađarsku. Bijela kuća je pak poručila kako "američki narod može očekivati još dobrih poslova koji proizlaze iz posjeta premijera Orbana, a koji obuhvaćaju različite industrije".

Foto: Jonathan Ernst

Središte Orbanova apela leži u tvrdnji da je Mađarska, kao zemlja bez izlaza na more, energetski zarobljena i da nema održive alternative ruskoj nafti koja stiže naftovodom Družba. Prema njegovim riječima, prekid opskrbe izazvao bi ekonomski kolaps. Čini se da je taj argument naišao na razumijevanje kod Trumpa, koji je novinarima pri susretu rekao:

- Razmatramo to jer mu je vrlo teško nabaviti naftu i plin iz drugih područja. Kao što znate, oni nemaju prednost posjedovanja mora.

Jedan od američkih novinara upitao ga je zašto se Mađarska ne oslanja na naftovod kroz Hrvatsku, koji bi bio dovoljan za energetske potrebe Mađarske.

- Postoji razlika između naftovoda i plinovoda. Tražili smo da Hrvatska poveća kapacitete jer se trenutačno može transportirati samo mala količina - odgovorio je Orban.

Međutim, kritičari, uključujući bivše američke diplomate i energetske stručnjake, odbacuju takve tvrdnje kao neiskrene.

- Nemojte vrijeđati svačiju inteligenciju - oštar je bio Daniel Fried, bivši američki veleposlanik u Poljskoj, ističući da su druge zemlje središnje Europe, poput Poljske, godinama ulagale u diversifikaciju, dok je Mađarska "samo kukala i žalila se".

Ukazuju na postojanje Jadranskog naftovoda (JANAF), koji iz Hrvatske može dopremati nerusku naftu do glavne mađarske rafinerije. Podaci pokazuju da je Mađarska, umjesto smanjenja, od početka ruske invazije na Ukrajinu čak povećala udio ruske nafte u svom energetskom miksu s 61% na otprilike 86%. Međunarodni monetarni fond upozorava da mađarsko gospodarstvo, jedno od energetski najintenzivnijih u Europi, ostaje iznimno ranjivo na energetske šokove.

Foto: Jonathan Ernst

Orbanov posjet Washingtonu odvija se u složenom geopolitičkom okruženju. Njegova vlada se unutar Europske unije i NATO-a smatra najpouzdanijim saveznikom Vladimira Putina.

Budimpešta je odbijala slati oružje Ukrajini, blokirala je pakete financijske pomoći Kijevu i prijetila vetom na sankcije protiv Moskve. Zbog takve politike, Orban je često u sukobu s Bruxellesom i ostalim zapadnim saveznicima, koji njegov stav vide kao potkopavanje europskog jedinstva.

Istovremeno, mađarski dužnosnici i dalje se nadaju da bi Budimpešta mogla ugostiti mirovni summit između Trumpa i Putina, ideju koju je Trump ranije odgodio jer nije vidio ozbiljnost s ruske strane. Ovaj sastanak u Bijeloj kući za Orbana je prilika da dokaže vrijednost svog dugogodišnjeg ulaganja u odnose s Trumpom i njegovim pokretom. Ishod će pokazati je li osobno prijateljstvo dovoljno snažno da nadjača strateške ciljeve američke vanjske politike i pritisak unutar samog Washingtona, gdje je skupina dvostranačkih senatora pozvala na potpuno ukidanje ovisnosti Europe o ruskim energentima.