Obavijesti

News

Komentari 1
SUDBONOSNA ALJASKA

Trump i Putin ignoriraju EU. Bruxelles organizira hitne sastanke o Ukrajini

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Trump i Putin ignoriraju EU. Bruxelles organizira hitne sastanke o Ukrajini
Foto: Yves Herman

Otkad je za petak najavljen samit između predsjednika SAD-a i Rusije na Aljasci, Europljani održavaju sve više međusobnih razgovora nastojeći zajednički stati iza Ukrajine.

Šefovi diplomacija Europske unije održat će hitne razgovore u ponedjeljak, u pokušaju da utječu na samit zakazan za ovaj tjedan između Donalda Trumpa i Vladimira Putina o ratu u Ukrajini, čija je najava izazvala strahove od sporazuma na štetu Kijeva.

Otkad je za petak najavljen samit između predsjednika SAD-a i Rusije na Aljasci, Europljani održavaju sve više međusobnih razgovora nastojeći zajednički stati iza Ukrajine.

Prema Donaldu Trumpu, očekuje se da će se na razgovorima govoriti o  mogućem sporazumu koji bi uključio "razmjenu teritorija" kako bi se okončao sukob koji već više od tri godine odnosi velike gubitke u životima objema zemljama.

Prisutnost ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskija zasad nije planirana, iako je i dalje "moguća", kako je rekao američki veleposlanik pri NATO-u Matthew Whitaker.

"Predsjednik Trump je u pravu kada kaže da Rusija mora okončati rat protiv Ukrajine. Sjedinjene Države imaju moć prisiliti Rusiju na ozbiljne pregovore", naglasila je u izjavi visoka predstavnica EU-a za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kallas.

SASTANAK NA ALJASCI Trumpov prijedlog Putinu je katastrofa za Kijev. Kraj obrane koju su deset godina gradili
Trumpov prijedlog Putinu je katastrofa za Kijev. Kraj obrane koju su deset godina gradili

No, naglasila je, "svaki sporazum između Sjedinjenih Država i Rusije mora uključivati Ukrajinu i EU jer je to sigurnosno pitanje za Ukrajinu i za cijelu Europu.“

Najavila je „izvanredni sastanak“ ministara vanjskih poslova EU-a putem videokonferencije u ponedjeljak, u prisutnosti njihovog ukrajinskog kolege Andrija Sibihe, „kako bismo razgovarali o sljedećim koracima“.

Taj će se sastanak nastaviti na seriju razgovora tijekom vikenda. Samo Zelenskij je u posljednja tri dana razgovarao s 13 europskih čelnika, kao i s predsjednicima Kazahstana i Azerbajdžana, a ruski predsjednik održao je razgovore s trojicom, među kojima i s kineskim predsjednikom.

Kijev "naravno surađuje sa Sjedinjenim Državama. Ne prođe dan da ne komuniciramo o načinima postizanja istinskog mira. Shvaćamo da Rusija namjerava prevariti Ameriku", upozorio je Zelenskij u večernjoj poruci.

Objava o samitu na Aljasci stigla je u petak, istog dana kada je istekao ultimatum Kremlju za okončanje rata.

U noći na nedjelju, čelnici Francuske, Njemačke, Italije, Poljske, Ujedinjenog Kraljevstva i Finske te predsjednica Europske komisije pozvali su američkog predsjednika da poveća "pritisak" na Rusiju.

Izjavili su da bi se svi pregovori trebali odvijati "u kontekstu prekida vatre ili smanjenja neprijateljstava" i upozorili da diplomatsko rješenje mora uključivati "čvrsta i vjerodostojna sigurnosna jamstva" za Ukrajinu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
U napadu ukrajinskog drona poginulo je dvoje ljudi
DVOJE U BOLNICI

U napadu ukrajinskog drona poginulo je dvoje ljudi

Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da su ruske jedinice protuzračne obrane uništile 27 ukrajinskih dronova u roku od tri sata kasno u nedjelju
'Zelenski bi mogao sudjelovati na sastanku Trump-Putin'
VELEPOSLANIK SAD-A:

'Zelenski bi mogao sudjelovati na sastanku Trump-Putin'

"Sigurno ne može biti sporazuma osim ako ga sve uključene strane ne potpišu. I, očito, apsolutni prioritet je okončanje rata", istaknuo je Whitaker
Ovo je Putinova prednost: 'Dat ću dio zemlje, za dio Ukrajine...'
Pregovori prema Putinu

Ovo je Putinova prednost: 'Dat ću dio zemlje, za dio Ukrajine...'

U četiri različite verzije ruskih zahtjeva, jasno je samo da žele Donjeck

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025