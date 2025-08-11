Trump i Putin ignoriraju EU. Bruxelles organizira hitne sastanke o Ukrajini

Šefovi diplomacija Europske unije održat će hitne razgovore u ponedjeljak, u pokušaju da utječu na samit zakazan za ovaj tjedan između Donalda Trumpa i Vladimira Putina o ratu u Ukrajini, čija je najava izazvala strahove od sporazuma na štetu Kijeva.

Otkad je za petak najavljen samit između predsjednika SAD-a i Rusije na Aljasci, Europljani održavaju sve više međusobnih razgovora nastojeći zajednički stati iza Ukrajine.

Prema Donaldu Trumpu, očekuje se da će se na razgovorima govoriti o mogućem sporazumu koji bi uključio "razmjenu teritorija" kako bi se okončao sukob koji već više od tri godine odnosi velike gubitke u životima objema zemljama.

Prisutnost ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskija zasad nije planirana, iako je i dalje "moguća", kako je rekao američki veleposlanik pri NATO-u Matthew Whitaker.

"Predsjednik Trump je u pravu kada kaže da Rusija mora okončati rat protiv Ukrajine. Sjedinjene Države imaju moć prisiliti Rusiju na ozbiljne pregovore", naglasila je u izjavi visoka predstavnica EU-a za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kallas.

No, naglasila je, "svaki sporazum između Sjedinjenih Država i Rusije mora uključivati Ukrajinu i EU jer je to sigurnosno pitanje za Ukrajinu i za cijelu Europu.“

Najavila je „izvanredni sastanak“ ministara vanjskih poslova EU-a putem videokonferencije u ponedjeljak, u prisutnosti njihovog ukrajinskog kolege Andrija Sibihe, „kako bismo razgovarali o sljedećim koracima“.

Taj će se sastanak nastaviti na seriju razgovora tijekom vikenda. Samo Zelenskij je u posljednja tri dana razgovarao s 13 europskih čelnika, kao i s predsjednicima Kazahstana i Azerbajdžana, a ruski predsjednik održao je razgovore s trojicom, među kojima i s kineskim predsjednikom.

Kijev "naravno surađuje sa Sjedinjenim Državama. Ne prođe dan da ne komuniciramo o načinima postizanja istinskog mira. Shvaćamo da Rusija namjerava prevariti Ameriku", upozorio je Zelenskij u večernjoj poruci.

Objava o samitu na Aljasci stigla je u petak, istog dana kada je istekao ultimatum Kremlju za okončanje rata.

U noći na nedjelju, čelnici Francuske, Njemačke, Italije, Poljske, Ujedinjenog Kraljevstva i Finske te predsjednica Europske komisije pozvali su američkog predsjednika da poveća "pritisak" na Rusiju.

Izjavili su da bi se svi pregovori trebali odvijati "u kontekstu prekida vatre ili smanjenja neprijateljstava" i upozorili da diplomatsko rješenje mora uključivati "čvrsta i vjerodostojna sigurnosna jamstva" za Ukrajinu.