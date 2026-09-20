Trump i Xi pred susretom, SAD i Kina već pregovaraju: Na stolu AI, carine i rijetki minerali

Američki ministar financija Scott Bessent i kineski potpredsjednik vlade He Lifeng stigli su u New York u nedjelju na sastanak kako bi ispregovarali potencijalni sporazum o umjetnoj inteligenciji, carinama i ključnim mineralima uoči samita američkog predsjednika Donalda Trumpa i kineskog predsjednika Xija Jinpinga. Uoči dolaska na sastanak, Bessent je rekao novinarima da se veseli "usredotočenim, sveobuhvatnim i konstruktivnim razgovorima" koji će ucrtati put za nadolazeći samit između Trumpa i Xija u Washingtonu. Na sastancima na Manhattanu sudjelovat će i američki trgovinski predstavnik Jamieson Greer.

Ključne teme razgovora bit će američko-kinesko trgovinsko primirje koje bi trebalo isteći 10. studenoga, isporuke kineskih rijetkih zemnih magneta i kritičnih minerala koje američki dužnosnici smatraju nedostatnima te potencijalni zaštitni mehanizmi za umjetnu inteligenciju nakon izvješća o sigurnosnim propustima povezanim s AI modelima.

Najizgledniji ishod, prema analitičarima, bio bi da Washington i Peking dogovore manje korake kako bi pokazali da nastavljaju izbjegavati eskalacijske tenzije u delikatnom trgovinskom odnosu koji može imati velike posljedice za globalno gospodarstvo.

"Mislim da će biti pokazani određeni konkretni rezultati zbog toga što se bliži predsjednički samit, no ne mislim da smo na rubu nekog velikog dogovora", rekla je Anna Ashton, analitičarka za trgovinu s Kinom i osnivačica obavještajne agencije Ashton. "Mislim da je status quo načelno ono što obje strane očekuju", dodala je.

He, Bessent i Greer morat će raditi i na preostalim pitanjima koja su ostala otvorena poslije susreta Trumpa i Xija u svibnju u Pekingu, uključujući nastojanje obiju strana da ukinu carine na nestrateške proizvode i kinesko obećanje da će povećati uvoz američkih poljoprivrednih dobara za 17 milijardi dolara te kupiti više od 200 Boeingovih zrakoplova.

AI u fokusu

Razgovori Bessenta i Heja o umjetnoj inteligenciji značajni su jer su SAD i Kina dvije glavne sile koje predvode razvoj naprednih AI alata i globalne primjene te tehnologije. Rijetki minerali igraju ključnu ulogu u proizvodnji tehnologije naprednih poluvodiča koji pokreću AI.

Bessent je rekao u petak da očekuje da rasprave pokriju "modele s otvorenim i zatvorenim težinama". Modeli s otvorenim težinama su AI sustavi s javno dostupnim ključnim elementima koji korisnicima omogućuju da preuzmu i sebi prilagode specifične zadatke.

Kineski modeli s otvorenim težinama postaju sve popularniji s američkim kompanijama jer su jeftiniji od zatvorenih AI alata koje razvijaju Anthropic, OpenAI i druge američke kompanije.

"Sjedinjene Države i dalje su predvodnik u području AI-ja. Otvoreni smo za rasprave o izbjegavanju zajedničkih rizika i izbjegavanju razdvajanja naših dvaju sustava", rekao je Bessent.

Bessent je pozvao SAD i Kinu da se usuglase glede "zaštitnih mehanizama" usmjerenih prema tome da se moćni modeli drže podalje od pristupa zloćudnih nedržavnih faktora.

Smanjenje carina, ulaganja

Sjedinjene Države i Kina u svibnju su se također složile da će pokrenuti rasprave o smanjenju carina za nestrateška dobra prema takozvanom mehanizmu "Odbora za trgovinu", uz sličan forum za rješavanje specifičnih ulagačkih pitanja.

I dok je Trumpova administracija postrožila ograničenja američkim kompanijama koje ulažu u neke industrije u Kini, Reuters je u petak izvijestio da radi na pravilima koja bi vjerojatno dopustila američkim farmaceutskim kompanijama da ulažu u obećavajuće kineske lijekove i za njih dogovaraju sporazume o licencama.

Kinesko ministarstvo trgovine priopćilo je u subotu da će He također predvoditi izaslanstvo kineskih kompanija u SAD koje će sudjelovati u gospodarskim i trgovinskim konzultacijama uoči samita.

Poslovno izaslanstvo, koje je istovjetno američkoj skupini izvršnih direktora koje je Trump doveo u Peking u svibnju, najavilo je da je Trump izrazio otvorenost prema tome da kineski proizvođači automobila grade proizvodne pogone unutar SAD-a.

Udruženja američke autoindustrije pozvala su Trumpa u petak da zadrži zabranu na prodaju kineskih automobila u SAD-u na temelju nacionalnih sigurnosnih razloga.