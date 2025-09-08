Obavijesti

SPORAZUM O TAOCIMA

Trump ih upozorio: Hamas sad spreman odmah pregovarati

Priopćenje je objavljeno nedugo nakon što je Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social napisao da su "Izraelci prihvatili moje uvjete", a da pritom nije pružio pojedinosti

Palestinska militantna organizacija Hamas je rekla da je spremna odmah započeti s pregovorima nakon "posljednjeg upozorenja" američkog predsjednika Donalda Trumpa koji je zatražio da prihvate sporazum o puštanju izraelskih talaca iz Gaze. Hamas je kasno u nedjelju u priopćenju rekao da je dobio "neke ideje od američke strane sa svrhom postizanja pregovora o prekidu vatre", dodajući da "pozdravlja bilo koji potez koji će pomoći naporima da se zaustavi agresija na naš narod".

Organizacija je rekla da je "spremna odmah sjesti za pregovarački stol kako bi raspravila o oslobađanju svih zatvorenika u zamjenu za jasno proglašenje kraja rata, potpuno povlačenje iz Pojasa Gaze i stvaranja odbora nezavisnih Palestinaca radi upravljanja Pojasom Gaze".

Priopćenje je objavljeno nedugo nakon što je Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social napisao da su "Izraelci prihvatili moje uvjete", a da pritom nije pružio pojedinosti.

"Vrijeme je da ih prihvati i Hamas. Upozorio sam Hamas na posljedice neprihvaćanja. Ovo je moje posljednje upozorenje, neće biti drugog!", dodao je Trump.

"Svi žele da se taoci vrate KUĆI. Svi žele da ovaj rat završi", rekao je američki predsjednik.

Sjedinjene Američke Države, Katar i Egipat posreduju u neizravnim pregovorima između Izraela i Hamasa o okončanju rata u Gazi, prouzročenog napadom Hamasa 7. listopada 2023. u kojem je poginulo oko 1200, a oteto više od 250 osoba.

Otada je ubijeno preko 64.000 Palestinaca u Gazi, prema lokalnim zdravstvenim vlastima kojima upravlja Hamas, a što su brojke koje Ujedinjeni narodi smatraju vjerodostojnima.

Prema izraelskim brojkama, u priobalnoj enklavi je i dalje 48 talaca, a vjeruje se da je 20 živo.

