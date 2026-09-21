Trump im zabranio ulaz, a oni mu uzvratili: Pet velikih TV mreža krenulo u bojkot

Velike američke televizijske kuće u ponedjeljak su obustavile zajedničko praćenje predsjednika Donalda Trumpa. Odluka je uslijedila nakon što je Bijela kuća zabranila pristup trima medijskim organizacijama, koje su zbog toga podnijele tužbu. Pet glavnih televizijskih mreža - ABC, CBS, CNN, Fox News i NBC - objavilo je da u znak solidarnosti privremeno prekidaju sudjelovanje u takozvanom 'pool' sustavu, po kojem jedna kuća rotacijski snima materijale za sve ostale.

Pokretanje videa... VIDEO CNN, MS NOW i Politico tuže Trumpa | Video: 24sata/Reuters

Zbog bojkota neće biti zajedničkih snimki Trumpova odlaska na Opću skupštinu Ujedinjenih naroda u New Yorku. "Javnost ima ključan interes primati točne i neovisne informacije o svojoj vladi. Nijedna administracija ne bi smjela ograničavati rad medijskih organizacija zato što joj se ne sviđa njihovo izvještavanje", stoji u zajedničkoj izjavi pet televizija.

Tužbu su podnijeli CNN, MS NOW i portal Politico nakon što je Trump prošlog tjedna naredio da im se zabrani ulazak u predsjednički kompleks.

Novinarima tih kuća u subotu je onemogućen ulaz, a propusnice su im oduzete. U sudskom podnesku navele su da zabrana "predstavlja najizravniji mogući napad na Prvi amandman i očito kršenje temeljnih ustavnih načela".

Medijske kuće tvrde da je Bijela kuća povukla akreditacije njihovim novinarima "bez najave ili ikakvog postupka" jer se "protivila njihovu izvještavanju". Poručile su da će se, "ako ovo prođe bez odgovora, ugroziti sloboda medija i pravo javnosti na neovisno novinarstvo". Tužbom se od suda traži hitno ukidanje zabrane i presuda da se njome krši Prvi amandman američkog Ustava.

Trump nije pokazao da žali zbog situacije. Osamdesetogodišnji republikanac nazvao je medije "rakom" i prijetnjom nacionalnoj sigurnosti. "Bijela kuća ne napada slobodne medije, koje ja cijenim", objavio je na svojoj društvenoj mreži Truth Social. "Ona napada LAŽNE VIJESTI, koje su se poput raka proširile našim voljenim Sjedinjenim Američkim Državama."

Trump nije detaljno objasnio što je potaknulo zabranu. U petak je novinaru AFP-a rekao da je riječ o "nakupljenim pričama u posljednje dvije godine" i dodao: "Žele pokušati oslabiti republikance i republikansku administraciju". Istog dana upozorio je da bi slična sudbina mogla zadesiti i druge medije, ali nije naveo koje. Trump dugo napada medije koji kritički prate njegov rad, a novinare je više puta nazvao "neprijateljima naroda".