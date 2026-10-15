Trump ipak odustao od plana! Neće uživo prenositi egzekuciju bivšeg vojnog psihijatra...

Američki predsjednik Donald Trump odustao je od plana da se uživo prenosi pogubljenje Nidala Hasana, bivšeg vojnog psihijatra koji je 2009. godine ubio 13 američkih vojnika u vojnoj bazi Fort Hood u Teksasu. Odluka dolazi nakon što su se pojavile brojne kritike zbog najave da će javnost moći gledati njegovo pogubljenje strijeljanjem.

Trump je u četvrtak poručio da mnogi ljudi, iako dobronamjerni, ipak ne bi željeli gledati kako netko umire.

"Mnogi vrlo dobri ljudi, s najboljim namjerama, radije ne bi gledali kako on umire”, poručio je američki predsjednik, objašnjavajući svoju odluku.

Prijenos pogubljenja prethodno je najavio američki ministar obrane Pete Hegseth, koji je rekao da će javnosti biti omogućeno gledati smaknuće strijeljanjem. Trump je ranije izrazio potporu toj ideji, no potpredsjednik JD Vance doveo je u pitanje hoće li se prijenos uopće održati te izjavio da ga osobno ne bi gledao.

Hasan je 5. studenoga 2009. godine otvorio vatru na nenaoružane američke vojnike u vojnoj bazi Fort Hood, pri čemu je ubio 13 ljudi, a ranio još 32. Napad se dogodio u jednom od najtežih incidenata te vrste u povijesti američkih vojnih baza.

Hasan je osuđen na smrt, a njegovo bi pogubljenje strijeljanjem bilo prvo pogubljenje pripadnika američke vojske u više od 60 godina.

Slučaj je ponovno privukao pozornost javnosti nakon najave da bi se pogubljenje moglo prenositi uživo. Trumpova odluka znači da je odustao od takvog javnog prikazivanja, iako iz dostupnih informacija nije jasno mijenja li se time i sam plan pogubljenja ili samo način na koji bi mu javnost mogla svjedočiti.