Trump ipak produljio zaštitu Ukrajincima i Sudanaca u SAD-u: Evo koliko ih je obuhvaćeno!

Imigranti iz Ukrajine i Sudana za sada mogu zadržati svoj privremeni zaštićeni status u Sjedinjenim Državama, priopćilo je u ponedjeljak Ministarstvo domovinske sigurnosti, na dan kada je zaštita trebala isteći. Glasnogovornik ministarstva naveo je u priopćenju da će obavijesti o nositeljima privremenog zaštićenog statusa iz Ukrajine i Sudana „biti objavljene u odgovarajuće vrijeme” te da će njihova zaštita ostati na snazi.

Privremeni zaštićeni status omogućuje osobama koje su već u SAD-u da ostanu u zemlji i legalno rade ako su njihove matične zemlje pogođene prirodnim nepogodama, oružanim sukobima ili drugim izvanrednim uvjetima.

Privremena odgoda druga je u posljednja dva mjeseca za određene imigrante u sklopu tog programa, unatoč tomu što je američki predsjednik Donald Trump poduzeo korake za protjerivanje drugih stranih državljana.

U rujnu je njegova administracija dopustila nositeljima privremenog zaštićenog statusa iz El Salvadora da zadrže zaštitu, nakon što je prethodno odlučila ukinuti je državljanima Haitija, Venezuele, Somalije, Jemena, Sirije i drugih zemalja.

Nova odluka dolazi u trenutku kada se Trump posljednjih dana distancirao od Ukrajine, odbivši nametnuti oštrije sankcije Rusiji zbog četverogodišnjeg rata i ukinuvši sankcije na ruski izvoz dizela.

Oko 240.000 Ukrajinaca koji su pobjegli od rata registriralo se za privremeni zaštićeni status u Sjedinjenim Državama.

Procjenjuje se da je tim programom zaštićeno 6800 ljudi iz Sudana, gdje je rat između vojske i suparničkih paravojnih snaga stvorio jednu od najgorih humanitarnih kriza na svijetu.