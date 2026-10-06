Trump: Iran može uništiti L.A i San Diego. Gavin Newson: 'On je poremećen i opasan'

Predsjednik Trump, govoreći u ponedjeljak na predizbornom skupu, sugerirao je da bi Iran mogao „uništiti” Los Angeles i San Diego — komentar koji je možda izrečen u šali, ali je izazvao brzu reakciju kalifornijskih čelnika, piše L.A Times.

Trump je rekao da želi „vidjeti golemu pobjedu” na izborima u studenome, „jer to potvrđuje sve što smo učinili. I opet, zapamtite, s ratom je to samo umjetno, malo je povišeno.”

Trump on Iran: Remember, with the war, it's just artificial. It's a little bit high. It's a small price to pay for keeping the world safe. They can take out a city. Let them take out Los Angeles or San Diego. This is a very small price to pay. It's essentially almost over with. — Clash Report (@clashreport) October 5, 2026

„To je mala cijena koju treba platiti za očuvanje sigurnosti svijeta, za očuvanje sigurnosti naše zemlje”, nastavio je. „Mogu uništiti jedan grad, neka unište Los Angeles, neka unište San Diego. To je vrlo mala cijena koju treba platiti.”

Mnoštvo je zapljeskalo i klicalo.

Njegov komentar izazvao je kritike kalifornijskih čelnika — uključujući najmanje jednog republikanskog kandidata iz San Diega kojeg je podržao Trump.

Guverner Gavin Newsom objavio je na X-u: „Nakon što je poslao Nacionalnu gardu i marince da okupiraju Kaliforniju, Donald Trump sada govori da bi naši strani neprijatelji trebali ‘uništiti’ Los Angeles i San Diego. ... On je poremećen i opasan.”

After sending the National Guard and Marines to occupy California, Donald Trump is now saying our foreign enemies should “take out” Los Angeles and San Diego. He is deranged and dangerous. — Gavin Newsom (@GavinNewsom) October 6, 2026

Potom je njegov ured za odnose s javnošću objavio: „Budimo jasni: predsjednik zagovara napad na više od 10 milijuna stanovnika SAD-a u dvama najvećim američkim gradovima. Ovo nije normalno. Ništa od ovoga nije normalno. I nastavit ćemo to svakodnevno podsjećati ljude.”

„San Diego nije kolateralna šteta”, objavio je gradonačelnik San Diega Todd Gloria. „Nismo potrošna roba. I nikada nismo ‘mala cijena koju treba platiti’. Držite naš grad podalje od svojih nepromišljenih ratnih izjava.”

Trump je te izjave iznio tijekom nepovezanog i razvučenog govora u kojem je rekao da će cijene goriva uskoro biti niže, hvalio se svrgavanjem venezuelskog diktatora te napadao medijske kuće.

Bio je u Grand Islandu u Nebraski, gdje je poticao stanovnike te izrazito republikanske savezne države da glasaju kao da je i sam na glasačkom listiću.

Nije bilo jasno temelje li se Trumpovi komentari na bilo kakvim obavještajnim podacima, a daleko je od jasnog i to ima li Iran uopće približno sposobnost izvesti raketni napad na SAD.

U ožujku je Iran ispalio projektile prema Diegu Garciji, otoku u Indijskom oceanu na kojem se nalazi strateška britansko-američka vojna baza. Associated Press tada je izvijestio da Iran ima samonametnuto ograničenje svojeg programa balističkih projektila, prema kojem je njihov domet ograničen na 1.240 milja (oko 2.000 kilometara). Diego Garcia nalazi se znatno izvan tog dometa. Američki dužnosnici, međutim, već dugo tvrde da bi iranski svemirski program mogao omogućiti toj zemlji razvoj interkontinentalnih balističkih projektila.