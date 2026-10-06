Obavijesti

News

Komentari 0
BIJES U KALIFORNIJI

Trump: Iran može uništiti L.A i San Diego. Gavin Newson: 'On je poremećen i opasan'

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 2 min
Trump: Iran može uništiti L.A i San Diego. Gavin Newson: 'On je poremećen i opasan'
Foto: Nathan Howard
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

San Diego nije kolateralna šteta, objavio je gradonačelnik San Diega Todd Gloria

Predsjednik Trump, govoreći u ponedjeljak na predizbornom skupu, sugerirao je da bi Iran mogao „uništiti” Los Angeles i San Diego — komentar koji je možda izrečen u šali, ali je izazvao brzu reakciju kalifornijskih čelnika, piše L.A Times.

Trump je rekao da želi „vidjeti golemu pobjedu” na izborima u studenome, „jer to potvrđuje sve što smo učinili. I opet, zapamtite, s ratom je to samo umjetno, malo je povišeno.”

„To je mala cijena koju treba platiti za očuvanje sigurnosti svijeta, za očuvanje sigurnosti naše zemlje”, nastavio je. „Mogu uništiti jedan grad, neka unište Los Angeles, neka unište San Diego. To je vrlo mala cijena koju treba platiti.”

Mnoštvo je zapljeskalo i klicalo.

Njegov komentar izazvao je kritike kalifornijskih čelnika — uključujući najmanje jednog republikanskog kandidata iz San Diega kojeg je podržao Trump.

Guverner Gavin Newsom objavio je na X-u: „Nakon što je poslao Nacionalnu gardu i marince da okupiraju Kaliforniju, Donald Trump sada govori da bi naši strani neprijatelji trebali ‘uništiti’ Los Angeles i San Diego. ... On je poremećen i opasan.”

Potom je njegov ured za odnose s javnošću objavio: „Budimo jasni: predsjednik zagovara napad na više od 10 milijuna stanovnika SAD-a u dvama najvećim američkim gradovima. Ovo nije normalno. Ništa od ovoga nije normalno. I nastavit ćemo to svakodnevno podsjećati ljude.”

„San Diego nije kolateralna šteta”, objavio je gradonačelnik San Diega Todd Gloria. „Nismo potrošna roba. I nikada nismo ‘mala cijena koju treba platiti’. Držite naš grad podalje od svojih nepromišljenih ratnih izjava.”

Trump je te izjave iznio tijekom nepovezanog i razvučenog govora u kojem je rekao da će cijene goriva uskoro biti niže, hvalio se svrgavanjem venezuelskog diktatora te napadao medijske kuće.

DEMANTIRAO RUBIJA Trump : Američki bombarderi povučeni su iz britanske baze Fairford zbog nekih prijetnji
Trump : Američki bombarderi povučeni su iz britanske baze Fairford zbog nekih prijetnji

Bio je u Grand Islandu u Nebraski, gdje je poticao stanovnike te izrazito republikanske savezne države da glasaju kao da je i sam na glasačkom listiću.

Nije bilo jasno temelje li se Trumpovi komentari na bilo kakvim obavještajnim podacima, a daleko je od jasnog i to ima li Iran uopće približno sposobnost izvesti raketni napad na SAD.

U ožujku je Iran ispalio projektile prema Diegu Garciji, otoku u Indijskom oceanu na kojem se nalazi strateška britansko-američka vojna baza. Associated Press tada je izvijestio da Iran ima samonametnuto ograničenje svojeg programa balističkih projektila, prema kojem je njihov domet ograničen na 1.240 milja (oko 2.000 kilometara). Diego Garcia nalazi se znatno izvan tog dometa. Američki dužnosnici, međutim, već dugo tvrde da bi iranski svemirski program mogao omogućiti toj zemlji razvoj interkontinentalnih balističkih projektila.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
STRAVA U ZADRU Mladić (24) nožem je ubio svoju baku! Susjedi: 'Znamo da je opasan...'
POLICIJA NA TERENU

STRAVA U ZADRU Mladić (24) nožem je ubio svoju baku! Susjedi: 'Znamo da je opasan...'

Zasad nije poznato što je prethodilo napadu niti okolnosti u kojima se ubojstvo dogodilo...
EKSKLUZIVNO Ovu novu vilu je 'kralj žira' napravio sinu. Dok je državi ostavio novi ogromni dug
KAKO POSLUJE PEZEROVIĆ

EKSKLUZIVNO Ovu novu vilu je 'kralj žira' napravio sinu. Dok je državi ostavio novi ogromni dug

Tvrtka Zijada Pezerovića koja je prošli put dobila milijune od Hrvatskih šuma za žir sad je u stečaju i nije platila 578.000 eura poreza državi. Čim je novac od žira sjeo, krenula je investicija u luksuzno zadnje u Istri....
Što ako je vaše dijete primilo obustavljeno cjepivo? HZJZ objavio važne upute za roditelje
POZNATI I SIMPTOMI

Što ako je vaše dijete primilo obustavljeno cjepivo? HZJZ objavio važne upute za roditelje

Roditelji čija su djeca primila obustavljeno BCG cjepivo trebaju biti oprezni i pratiti moguće simptome, dok HZJZ naglašava da nije potrebno provoditi preventivne preglede bez simptoma.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026