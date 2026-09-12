Trump: Iran stoji iza napada na saudijski naftovod. Zvali su i ne žele da se SAD uključi u sukob

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u subotu da je Iran vjerojatno odgovoran za zračni napad na Saudijsku Arabiju, koji je doveo do zatvaranja njezina naftovoda Istok-Zapad, jedne od glavnih ruta te kraljevine za izvoz sirove nafte kojom se zaobilazi Hormuški tjesnac.

"Mislim da jesu, vjerojatno jesu", rekao je Trump novinarima u Dublinu na pitanje je li Iran odgovoran za napad na ključni naftovod.

Američki je predsjednik također izjavio da je razgovarao sa saudijskim prestolonasljednikom Mohamedom bin Salmanom, kojeg je opisao kao "dobrog prijatelja".

Trump je dodao da su jemenski hutisti, koji su povezani s Iranom, kontaktirali njegovu administraciju i dali do znanja da ne žele da se Sjedinjene Američke Države izravno uključe u sukob.

"Oni bi itekako radije da mi nismo uključeni. Propuštaju većinu brodova. Postoji samo jedna zemlja kojom nisu baš zadovoljni, a to ćemo već riješiti", dodao je Trump.