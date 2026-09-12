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TRUMP U DUBLINU

Trump: Iran stoji iza napada na saudijski naftovod. Zvali su i ne žele da se SAD uključi u sukob

Piše HINA,
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Trump: Iran stoji iza napada na saudijski naftovod. Zvali su i ne žele da se SAD uključi u sukob
Foto: Kylie Cooper
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Američki predsjednik rekao je da je razgovarao sa saudijskim prijestolonasljednikom Mohamedom bin Salmanom te dodao da hutisti ne žele izravno uključivanje SAD-a u sukob

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u subotu da je Iran vjerojatno odgovoran za zračni napad na Saudijsku Arabiju, koji je doveo do zatvaranja njezina naftovoda Istok-Zapad, jedne od glavnih ruta te kraljevine za izvoz sirove nafte kojom se zaobilazi Hormuški tjesnac.

"Mislim da jesu, vjerojatno jesu", rekao je Trump novinarima u Dublinu na pitanje je li Iran odgovoran za napad na ključni naftovod.

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Američki je predsjednik također izjavio da je razgovarao sa saudijskim prestolonasljednikom Mohamedom bin Salmanom, kojeg je opisao kao "dobrog prijatelja".

Trump je dodao da su jemenski hutisti, koji su povezani s Iranom, kontaktirali njegovu administraciju i dali do znanja da ne žele da se Sjedinjene Američke Države izravno uključe u sukob.

"Oni bi itekako radije da mi nismo uključeni. Propuštaju većinu brodova. Postoji samo jedna zemlja kojom nisu baš zadovoljni, a to ćemo već riješiti", dodao je Trump.

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