Trump ispod svog sakoa skriva neobičnu izbočinu? 'Čini se kao neka naprava ili pelena'

Najnovija snimka američkog predsjednika Donalda Trumpa (80) s jednog skupa na Long Islandu izazvala je pravu buru na društvenim mrežama. U fokusu nije bio njegov govor, već neobična, kruta izbočina pravokutnog oblika koja se nazirala ispod sakoa, na stražnjoj strani tijela. Ovaj detalj pokrenuo je lavinu nagađanja o njegovom zdravstvenom stanju, koje je već mjesecima pod povećalom javnosti.

Pelene, medicinski uređaj ili samo loš kroj?

"Ozbiljno, što se događa s Trumpovom stražnjicom ovdje? Izgleda kao da ima neku vrstu naprave", zapitao se novinar Aaron Rupar, dok su drugi, poput odvjetnika Georgea Conwaya i teniske legende Martine Navratilove, otvoreno aludirali na pelene za odrasle. Nagađanja sežu od kolostomske vrećice do steznika ili čak baterijskog paketa za neki medicinski uređaj.

Glasine da Trump nosi pelene nisu nove; vuku se još od devedesetih, a dodatno ih je potpirio Noel Casler, bivši član ekipe reality showa "Pripravnik", koji je tvrdio da je Trump inkontinentan te da su na snimanjima morali prekidati kako bi ga presvukli. Bijela kuća nije komentirala najnoviji incident, a njihova šutnja samo je dodatno raspirila maštu javnosti.

Zaboravljena imena i borba s riječima

No, fizički izgled nije jedino što brine promatrače. Sve su češći i Trumpovi kognitivni propusti. Na istom skupu na Long Islandu, činilo se da je zaboravio ime Sarithe Komatireddy, žene kojoj je upravo dao podršku za mjesto glavne tužiteljice New Yorka.

​- Gdje si, dovraga... Gospođo? Gdje si? - povikao je zbunjeno s pozornice.

Posebno neugodan trenutak dogodio se tijekom intervjua kada je govorio o očevoj borbi s demencijom, ali se nije mogao sjetiti naziva za bolest.

​- Imao je jedan problem. U određenim godinama počeo je dobivati... kako se ono zove? - pitao je, upirući prstom u čelo i tražeći pomoć od glasnogovornice Karoline Leavitt, koja je tiho dobacila: "Alzheimerova bolest".

Njegova nećakinja, psihologinja Mary Trump, tvrdi da kod strica ponekad primjećuje "pogled jelena pred farovima", kao da ne zna gdje se nalazi.

Modrice, natečeni zglobovi i neobičan osip

Popis zabrinjavajućih detalja time ne staje. Mediji su višekratno izvještavali o misterioznim modricama na rukama, natečenim gležnjevima i neobičnom osipu na vratu. Zabilježene su i situacije u kojima je djelovao nestabilno ili je izgledalo kao da drijema tijekom javnih događanja. Unatoč svemu, iz Bijele kuće stižu isključivo uvjeravanja o Trumpovom "izvrsnom" zdravlju.

Njegovi suradnici odbacuju svaku zabrinutost, a direktor komunikacija Steven Cheung kritičare je nazvao "lažljivim vrećama govana". Stephen Miller, zamjenik predstojnika ureda, otišao je korak dalje, tvrdeći da je predsjednik "nadljudsko biće".

*uz korištenje AI-ja

