Trump izgubljen u 'oluji': Kako je prvi predsjedni s presudom potplatio porno zvijezdu

Ovo je politički progon i miješanje u izbore kakvo se još nije dogodilo. Od vremena kad sam sišao pokretnim stepenicama u Trump Toweru, pa čak i prije nego što sam položio zakletvu kao vaš predsjednik, radikalni lijevi demokrati - neprijatelji vrijednih muškaraca i žena ove zemlje - pokrenuli su lov na vještice kako bi uništili pokret Make America Great Again.

Rekao je to bivši američki predsjednik Donald Trump nakon što je protiv njega podignuta optužnica zbog tajne isplate pornozvijezdi neposredno prije predsjedničkih izbora 2016. Trump se navodno suočava s više od 30 točaka koje se odnose na prevaru pri poslovanju. Naime, porota na Manhattanu presudila je u korist njujorškog tužiteljstva, potvrdivši time da postoji dovoljno dokaza protiv Trumpa u slučaju isplate 130.000 dolara pornoglumici Stormy Daniels. Tužiteljstvo je potvrdilo da je u kontaktu s odvjetničkim timom Donalda Trumpa, s kojim dogovara uvjete njegove predaje, za koju se očekuje da bi mogla biti početkom sljedećega tjedna. Trump mora otputovati iz svojega doma na Floridi do ureda okružnog tužitelja u New Yorku kako bi mu se uzeli otisci prstiju i fotografirali ga. Trump bi se zatim prvi put pojavio na sudu, gdje bi bio službeno optužen. Sudac će zatim odlučiti hoće li ga pustiti uz jamčevinu ili ne.

Trump je 2018. demantirao da zna bilo što o isplati Daniels. Kasnije je priznao da je svom odvjetniku Michael Cohenu nadoknadio uplatu, koju je nazvao "jednostavnom privatnom transakcijom". Cohen je 2018. priznao krivnju za kršenje zakona o financiranju kampanje i odslužio je više od godinu dana zatvora. Savezni tužitelji tvrde da je djelovao prema Trumpovim uputama. Pravni analitičari kažu kako je vjerojatno da će Trump biti procesuiran za krivotvorenje poslovne dokumentacije pod optužbom za skrivanje prave prirode isplata. Trump je zanijekao seks-aferu s Daniels i tvrdio je da isplata nije imala nikakve veze s predsjedničkim izborima na kojima je pobijedio. Tužitelji su ipak uvjerili veliku porotu da podigne optužnicu zbog njegova plaćanja Cohenu, što je mjesečno iznosilo 35.000 dolara.

- Hvala svima na podršci i ljubavi! Stiže mi toliko poruka da ne mogu odgovoriti. Također, ne želim proliti svoj šampanjac. #Teamstormy narudžbe za robu/autograme također pljušte! Hvala vam i na tome, ali dopustite nekoliko dodatnih dana za isporuku - rekla je pornozvijezda Stormy Daniels koja je, nakon što je ova afera postala aktualna, prošlog tjedna uspjela srušiti Pornhub. Pretrage njezinih snimki seksa na toj stranici za odrasle narasle su za nevjerojatnih 21.000 posto.

Zbog svega su se Trumpovi pristaše okupili u četvrtak navečer ispred njegova imanja Mar-a-Lago, gdje se Trump i nalazi. Okupljeni su mahali zastavama i izražavali nevjericu zbog podignute optužnice. S druge strane, pripadnicima njujorške policije naređeno je da “ostanu spremni za mobilizaciju u bilo kojem trenutku tijekom dodijeljene smjene”. Ostaje vidjeti što će biti s Trumpovom kandidaturom za čelnika SAD-a 2024. ako bude osuđen.

Najčitaniji članci