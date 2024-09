Trump: Izrael bi vjerojatno prestao postojati u roku od dvije godine pobijedi li Harris

U govoru održanom na Nacionalnom samitu izraelsko-američkog vijeća u Washingtonu bivši američki predsjednik požalio se da zaostaje za Harris među američkim Židovima. Izrael bi vjerojatno prestao postojati u roku od dvije godine pobijedi li Harris na izborima, a Židovi bi bili djelomično krivi za takav ishod jer su skloni glasati za demokrate, ustvrdio je Trump. "Ne pobijedim li na ovim izborima, a židovski bi narod, dogodi li se to doista s tim imao puno poveznica jer ih 40 posto, mislim, 60 posto glasa za neprijatelja - Izrael će, po mojem mišljenju prestati postojati u roku od dvije godine", rekao je Trump okupljenima.

Trump, republikanski predsjednički kandidat, se pozvao na anketu po kojoj Harris među američkim Židovima osvaja 60 posto glasova. Istodobno je izrazio žaljenje što je na izborima 2016., na kojima je on pobijedio i na izborima 2020., na kojima je pobjedu odnio demokratski predsjednik Joe Biden, dobio manje od 30 posto glasova američkih Židova.

Nejasno je na koju se anketu bivši predsjednik poziva, no nedavna anketa Pew Researcha ukazuje na to da američki Židovi daju prednost Kamali Harris u odnosu na Trumpa - 65 posto prema 34 posto.

Trump je sličnu izjavu dao na odvojenom samitu održanom ranije iste večeri u Washingtonu, posvećenom borbi protiv antisemitizma u Americi.

Kao prioritet je u svojoj kampanji postavio pridobivanje židovskih birača u ključnim državama za pobjedu.

Američki su Židovi već desetljećima skloniji demokratima na saveznim izborima i to se do danas nije promijenilo, no tek mali pomak u njihovu glasanju mogao bi odrediti pobjednika u studenom.

U ključnoj saveznoj državi koja određuje pobjednika izbora - Pennsylvaniji, živi primjerice više od 400.000 Židova. Ondje je 2020. Biden pobijedio s prednošću od 81.000 biračkih glasova.

Glasnogovornik kampanje Kamale Harris, Morgan Finkelstein je prije Trumpova govora kritizirao bivšeg predsjednika zbog povremenog povezivanja s antisemitima. Trump je odbacio sve optužbe kada je riječ o antisemitizmu, istaknuvši u govoru u četvrtak da mu je zet Židov.

No u istom govoru nije reagirao na izvještaj CNN-a objavljen ranije tijekom dana koji se odnosi na izjavu republikanskog kandidata za guvernera Sjeverne Karoline, Marka Robinsona. U njemu je Robinson sebe navodno jednom nazvao "crnim NACISTOM!" u komentarima objavljenim na pornografskoj internetskoj stranici te se zalagao za povratak ropstva.