Trump: 'Izrael je napao plinsko polje u Iranu. Ni Katar ni SAD nije znao. VIŠE NEĆE NAPADATI'

Predsjednik SAD-a Donald Trump rekao je u srijedu navečer da je napad na iransko plinsko polje Južni Pars izveo Izrael a da SAD i Katar nisu bili uključeni te zaprijetio odmazdom Iranu ako napadne Katar.

"Sjedinjene Države nisu znale ništa o ovom konkretnom napadu, a zemlja Katar ni na koji način nije bila uključena u njega, niti je imala pojma da će se to dogoditi", napisao je Trump na Truth Socialu.

Trump je također rekao da Izrael neće izvoditi daljnje napade na iranske objekte u Južnom Parsu osim ako Iran ne napadne Katar i upozorio da će i SAD napasti te objekte ako Iran poduzme akcije protiv Dohe.

Izrael nije javno preuzeo odgovornost za napad u Južnom Parsu. Prema Wall Street Journalu i Axiosu, Trump je unaprijed znao za izraelski plan napada na iranski dio najvećeg svjetskog nalazišta prirodnog plina i podržao ga je. Iran dijeli polje Južni Pars s Katarom, bliskim saveznikom SAD-a.

Iran je ranije izjavio da je Izrael u srijedu napao njegova postrojenja u Južnom Parsu, što je dovelo do velike eskalacije američko-izraelskog rata protiv Irana i naglog porasta cijena nafte.

Teheran je uzvratio najavom napada na naftne i plinske ciljeve diljem Zaljeva, ispaljivanjem projektila na Saudijsku Arabiju i napadom na katarski industrijski grad Ras Laffan, središte energetske industrije.

Doha je kritizirala Izrael zbog "opasnog i neodgovornog" napada na iranska postrojenja u Južnom Parsu i osudila Iran zbog onoga što je nazvala "flagrantnim kršenjem" međunarodnog prava, protjeravši dva visoka iranska diplomata.

Trump je na društvenim mrežama napisao da je Iran "neopravdano i nepravedno napao dio katarskog postrojenja za ukapljeni prirodni plin".

„IZRAEL NEĆE VIŠE NAPADATI u vezi s ovim iznimno važnim i vrijednim plinskim poljem Južni Pars, osim ako Iran nepromišljeno ne odluči napasti vrlo nevinu zemlju, u ovom slučaju Katar - u kojem slučaju će Sjedinjene Američke Države, sa ili bez pomoći ili pristanka Izraela, masovno dići u zrak cijelo plinsko polje Južni Pars“, poručio je.

SAD i Izrael započeli su rat protiv Irana 28. veljače. U napadima su u Iranu ubijene tisuće ljudi, uključujući njegovog vrhovnog vođu i šefa sigurnosti.

Teheran je odgovorio napadima na Izrael i zemlje Perzijskog zaljeva koje su domaćini američkih vojnih baza. Rat je uzdrmao tržišta i uzrokovao neviđene poremećaje u opskrbi naftom, što je potaknulo nagli porast cijena.