Trump: Izrael pristao na povlačenje. Vrijeme je da završi 3000 godina ove katastrofe

Piše Filip Sulimanec,
Izraelski premijer Benjamin Netanyahu ranije je u subotu izjavio da je naredio svojim pregovaračima, predvođenima ministrom strateških poslova Ron Dermerom, da otputuju u Egipat kako bi finalizirali tehničke detalje oslobađanja talaca

Predsjednik Trump je u subotu objavio da se Izrael složio s „početnom linijom povlačenja“ u Gazi, uz napomenu da bi prekid vatre i razmjena talaca započeli nakon što Hamas potvrdi sporazum.

 - Nakon pregovora, Izrael je pristao na početnu liniju povlačenja, koju smo pokazali i podijelili s Hamasom. Kada Hamas potvrdi, prekid vatre odmah stupa na snagu, oslobađanje talaca i razmjena zarobljenika počinje, i započet će stvaranje uvjeta za sljedeću fazu povlačenja, koja će nas približiti kraju ove KATASTROFE DUŽE OD 3.000 GODINA. Hvala vam na pozornosti u vezi s ovom temom i – OSTANITE UZ NAS - objavio je Trump koji se nada Nobelu za mir i revno radi da ga povijest pamti kao najvećeg američkog mirotvorca.

Prema prvoj fazi plana, Hamas bi oslobodio taoce, dok bi se izraelske trupe prerasporedile, ali bi zadržale kontrolu nad „dominantnim područjima duboko unutar pojasa Gaze“, izjavio je izraelski premijer Benjamin Netanyahu.

U drugoj fazi, Hamas bi bio razoružan, a Gaza demilitarizirana — diplomacijom ili silom, dodao je Netanyahu.

Također je naglasio da je koordinacija s predsjednikom Trumpom bila ključna za diplomatsku izolaciju Hamasa, tvrdeći da je izraelski vojni pritisak natjerao Hamas na pregovore.

Ben Gvir prijeti

Ben-Gvir je upozorio da njegova stranka Otzma Yehudit (Židovska snaga) „neće biti dio vlade ako Hamas ostane na životu nakon oslobađanja talaca.“ Opstanak Hamasa opisao je kao „crvenu liniju“, naglasivši da ne može prihvatiti scenarij u kojem teroristička organizacija odgovorna za najveću nedavnu katastrofu za Izrael i dalje postoji.

Suspected shooting attack in Jerusalem
U međuvremenu je Bezalel Smotrich, ministar financija i čelnik stranke Religiozni cionizam, izjavio da su pregovori bez daljnjih vojnih operacija „ozbiljna pogreška“.

