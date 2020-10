Trump izvrijeđao Faucija: 'Ljudi su umorni od slušanja njega i takvih idiota, on baca bombe'

Fauci je rekao kako uopće nije iznenađen zbog toga što se Trump zarazio s obzirom na to da je redovno izbjegavao nošenje zaštitne maske, što predsjednik poistovjećuje sa 'slabošću'

<p>Američki predsjednik <strong>Donald Trump</strong> zbog upravljanja u krizi izazvanoj pandemijom Covida-19 ponovno je u ponedjeljak napao glavnog dužnosnika javnog zdravstva SAD-a <strong>Anthonyja Faucija</strong>, nazvavši ga "katastrofom".</p><p><strong>POSLUŠAJTE RAZGOVOR:</strong></p><p>Dan ranije, Fauci je rekao kako uopće nije iznenađen zbog toga što se Trump zarazio s obzirom na to da je redovno izbjegavao nošenje zaštitne maske, što predsjednik poistovjećuje sa 'slabošću'. Tad se osvrnuo i na događaj na kojem se Trump izgledno zarazio, a to je bila nominacija sutkinje <strong>Amy Coney Barrett </strong>za vrhovni sud. Na događaju gdje ju je Trump nominirao mjera se nije pridržavao gotovo nitko, a ispostavilo se kako je to mjesto bilo pravo žarište zaraze.</p><p>Trump je Faucija 'katastrofom' nazvao u telefonskom razgovoru s osobljem svoje kampanje, a koji je proslijeđen CNN-u i drugim američkim medijima. Uz to, rekao je kako Fauci svaki put u javnom prostoru baca 'bombe', no da bi još veća 'bomba' bilo otpustiti ga.</p><h2>'Ljudi su umorni od slušanja Faucija i tih idiota'</h2><p>- Ljudi su umorni od slušanja Faucija i svih tih idiota - rekao je Trump u ponedjeljak, tvrde izvješća.</p><p>Napad na Faucija je posebice znakovit jer i sam Trump uviđa do koje mjere javnost ima povjerenje i gaji poštovanje spram vodećeg stručnjaka SAD-a za zarazne bolesti. Trumpova kampanja Faucija čak i koristi u svojim predizbornim spotovima. Fauci se snažno usprotivio takvom korištenju u Trumpovoj kampanji jer je strogo nestranačka osoba. Uz to, Fauci se požalio i da su njegove riječi izvrnute iz konteksta. </p><p>Uz dugi spor glede nošenja maski, to je bio njegov posljednji sukob s Bijelom kućom i Trumpom.</p><p>Također je rekao da ga je Bijela kuća spriječila da istupa u medijima koliko bi htio kako bi javnost informirao o pandemiji. Voditeljica komunikacija Bijele kuće <strong> Alyssa Farah</strong> je za televiziju Fox News rekla da Bijela kuća ne ograničava Faucijeve istupe u medijima te da nikoga ne bi trebalo okrivljavati zato što se zarazio koronavirusom.</p><p>Na tu izjavu odgovorio je i sam predsjednik Trump, koji je na Facebooku oštro negirao da se Faucijeve nastupe u javnosti ograničava:</p><h2>'Pojavljuje se više od ikog osim pokojnog Boba Hopea'</h2><p>- Dr. Tony Fauci kaže da mu ne damo da se pojavljuje na televiziji, a ja sam ga sinoć vidio u emisiji '60 Minuta' i čini mi se da dobiva više vremena u eteru od ikoga još od velikog, pokojnog, Boba Hopea (britansko-američki komičar, op.a.). Sve što tražim od Tonyja je da radi bolje odluke - dio je Trumpova statusa na Facebooku.</p>