Trump J. Koreji odobrio gradnju podmornice na nuklearni pogon

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u četvrtak da je Južnoj Koreji dao odobrenje za izgradnju podmornice na nuklearni pogon, što je dramatičan potez koji bi Seul primio u mali klub zemalja koje posjeduju takva plovila. Podmornica bi se gradila u brodogradilištu u Philadelphiji, gdje su južnokorejske tvrtke povećale ulaganja, napisao je Trump na društvenim mrežama. Američki predsjednik, koji se tijekom posjeta sastao s južnokorejskim predsjednikom Lee Jae Myungom i drugim regionalnim čelnicima, također je rekao da je Seul pristao kupiti ogromne količine američke nafte i plina.

Trump i Lee finalizirali su detalje trgovinskog sporazuma na summitu u Južnoj Koreji u srijedu.

Lee je također tražio američko dopuštenje da Južna Koreja prerađuje nuklearno gorivo.

Inače, Seulu je, prema sporazumu između dvije zemlje, zabranjena prerada nuklearnog goriva bez pristanka SAD-a.

"Dao sam im odobrenje za izgradnju podmornice na nuklearni pogon, umjesto staromodnih i daleko manje okretnih podmornica na dizelski pogon koje sada imaju“, napisao je Trump u četvrtak na svojoj platformi Truth Social.

Južnokorejsko Ministarstvo industrije izjavilo je da njihovi dužnosnici nisu bili uključeni u detaljne rasprave o izgradnji podmornice u Philadelphiji.

Iako Južna Koreja ima sofisticiranu brodogradnju, Trump nije precizirao odakle bi se nabavila pogonska tehnologija za podmornicu na nuklearni pogon, koju trenutno posjeduje samo nekoliko zemalja.

SAD surađuje s Australijom i Velikom Britanijom na projektu za Australiju za nabavu podmornica na nuklearni pogon koji uključuje transfer tehnologije iz Sjedinjenih Država.

Pokretanje videa... 05:19 Trump u posjetu Južnoj Koreji | Video: 24sata/Reuters

Lee je prilikom susreta s Trumpom u srijedu rekao da bi dopuštanje Južnoj Koreji da izgradi nekoliko podmornica na nuklearni pogon opremljenih konvencionalnim oružjem značajno smanjilo teret američke vojske.

Također je zatražio Trumpovu podršku kako bi se postigao značajan napredak u pregovorima o tome da se Južnoj Koreji dopusti prerada istrošenog nuklearnog goriva ili obogaćivanje uranija, što trenutno nije dopušteno nuklearnim sporazumom između dviju zemalja, iako Južna Koreja posjeduje nuklearne reaktore za proizvodnju energije.