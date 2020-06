Trump je 2018. bio spreman napustiti NATO, tvrdi Bolton

Trump je bio posebice ljut zato što Njemačka nije izdvajala dva posto svog BDP-a za obranu, kako je dogovoreno u savezu

<p>Predsjednik SAD-a <strong>Donald Trump</strong> bio je 2018. spreman izaći iz NATO-a, tvrdi Trumpov bivši savjetnik <strong>John Bolton</strong> u novoj knjizi u kojoj priča svoju verziju summita tog saveza koji je bio opterećen napetostima zbog doprinosa za obranu europskih članica. </p><p>Trump je bio posebice ljut zato što Njemačka nije izdvajala dva posto svog BDP-a za obranu, kako je dogovoreno u savezu. </p><p>Izgradnja plinovoda Sjeverni tok 2 kojim bi se u Njemačku dopremao ruski plin dodatno je ljutila američkog predsjednika te je postavljao pitanje zašto Washington tamo drži vojnike radi odvraćanja Rusije dok Europa produbljuje svoje veze s Moskvom. </p><p>- Do 1. siječnja sve države moraju ispoštovati dva posto pa ćemo oprostiti dugove ili ćemo otići i nećemo braniti one koji to ne ispunjavaju - rekao je Trump, prisjeća se Bolton.</p><p>- Sve dok se ne slažemo s Rusijom nećemo ići u NATO gdje zemlje NATO-a plaćaju milijarde Rusiji. Ako naprave ugovor o plinovodu, mi izlazimo - navodno je rekao. "Nećemo se boriti s nekim koga oni plaćaju". </p><p>Trumpov je svoju ljutnju stavio u središte diplomacije s Europom iako se nije faktički povukao iz saveza. Summit je završio tako što je Trump rekao da poštuje savez, a saveznici su stavljeni pod pritisak da povećaju potrošnju za obranu. </p><p>Trump je nedavno objavio da smanjuje broj vojnika SAD-a u Njemačkoj za oko 10.000. Spremne su i potencijalne sankcije za tvrtke uključene u Sjeverni tok 2. </p><p>Ovoga će tjedna poljski predsjednik Andrzej Duda posjetiti Washington gdje će razgovarati o premještaju američkih vojnika u Poljsku. </p><p> </p>