Trump je otvorio sezonu lova na antifašiste u Americi. Ali ona je već davno otvorena u Hrvatskoj

Mladi bijeli konzervativac i ljubitelj oružja iz MAGA obitelji izvršio je, u konzervativnoj državi i na konzervativnom skupu, atentat na mladog bijelog konzervativca i ljubitelja oružja iz MAGA pokreta, što je Donald Trump iskoristio kao povod da potpiše uredbu kojom je proglasio ANTIFA terorističkom organizacijom.

Premda se ovdje ne radi ni o kakvoj o organizaciji, već širokom pokretu koji se - kako mu sam naziv sugerira - angažira protiv fašizma.

Netko naivan zaključio bi da upravo ta činjenica Trumpu i njegovim ljudima otežava posao u identificiranju i sankcioniranju članova te famozne terorističke organizacije. Međutim, istina je upravo suprotna: takva labava definicija zapravo olakšava posao Trumpu i njegovoj administraciji jer se svi protivnici režima mogu proglasiti članovima Antife.

Što je neka organizacija labavija, to je Trumpova administracija slobodnija u tumačenju njezinih akcija i prepoznavanju njezinih članova, simpatizera, aktivista...

Udar na neprijatelje

Pa tako svaki protivnik Trumpa i njegova režima koji je prožet i prošaran neskrivenim elementima fašizma i nacizma, kao i svaki kritičar Donalda Trumpa, čak i svatko onaj tko se opire agentima Imigracijske službe pri otimanju ljudi na cesti, može biti proglašen pripadnikom ANTIFA, čime se lista nepoćudnih članova američkog društva s migranata, stranaca, novinara, komičara, profesora, znanstvenika, sudaca, političara, sada proširila i na američke aktiviste i antifašiste.

Kako bi se mogao nazvati režim koji zabranjuje antifašistički pokret?

Amerika je, dakle, postala zemlja koja je otvorila sezonu lova na antifašiste. A to je trend koji nije zaobišao ni Hrvatsku.

Antifašizam kao etiketa

U eri bujanja fašizma, antifašizam se počinje koristiti kao etiketa, uvreda ili pojam kojeg treba izbjegavati ili se s njime obračunavati.

Tako smo od prosvjednika protiv šibenskog festivala FALIŠ nedavno čuli optužbu da će organizatori festivala "učiti i preodgajati našu djecu da izrastu u antifašiste, da budu kao oni: bez osjećaja za dom, pognute glave pred strankama i kulturnim vijećima koja ih financiraju, dok istodobno pljuju po svemu što je hrvatsko jer Hrvatsku nikad nisu niti željeli".

Domovinski pokret u jednom svom priopćenju naglasio je da su "jedini istinski hrvatski antifašisti hrvatski branitelji, oni koji su se 1991. godine suprotstavili velikosrpskom fašizmu", dok je prije nekoliko godina pukovnik Adam Tomičić, govoreći kao izaslanik ministra branitelja Tome Medveda, upozorio da se na Dan antifašističke borbe ne smiju polagati vijesti na Spomeniku poginulih hrvatskih branitelja.

Državni neprijatelji

Višegodišnje zatiranje antifašističkog nasljeđa išlo je ukorak s povezivanjem Domovinskog rata s NDH i ustaškim simbolima, išlo je paralelno s distanciranjem hrvatskih branitelja od hrvatskih antifašista, a danas smo došli do optuživanja antifašista da rade protiv interesa hrvatske države, karaktera hrvatskog društva, protiv hrvatske kulture, vjere i nacije.

U jeku desničarske revolucije, koja je pod Trumpom već dovela Ameriku na pola puta do klerofašističke autokracije, a koja se širi Hrvatskom i manifestira u različitim oblicima, ali pod istim ZDS pozdravom, antifašizam je proglašen glavnim protivnikom i neprijateljem.

Postao je prljava etiketa, politička stigma, pa i meta na leđima.

A s napadima na antifašizam, posve prirodno, širom se otvaraju vrata fašizmu, svemu što on nosi i svemu što predstavlja.

Legalizira se fašizam

Proglašavanjem antifašista teroristima u SAD-u (iako je statistika oružanih ubojstava u SAD-u debelo na strani bijelih konzervativaca), kao i neprijateljima nacije, kulture i vjere, pa i nasljeđa Domovinskog rata, legitimira se i legalizira (klero)fašizam kao dominantni, pa i jedini ideološki i svjetonazorski okvir.

Baš kao što je to bilo prije stotinu godina.

Zbog svega toga, moderno društvo više se ne dijeli na lijevo i desno, liberalno i konzervativno, nego se polarizira između fašizma i antifašizma.

Antifašizam nije postojao prije pojave fašizma i ne predstavlja nekakav homogeni ideološki i još manje politički pokret, već simbolizira sve vrijednosti liberalnog, otvorenog, demokratskog, uključivog društva.

Naravno, pod antifašizmom je u dijelul Europe djelovao i komunistički pokret koji je kasnije preuzeo totalitarne oblike i metode vladanja, što je u dijametralnoj suprotnosti sa zapadnim antifašistima koji su branili liberalnu demokraciju. Što zapravo znači da među antifašistima postoje iznimke od dominantnog pravila.

Međutim, među fašistima toga nema. Nema nijedne pozitivne iznimke od zlokobnog pravila.

Amerika je bila zemlja koja je u Drugom svjetskom ratu branila antifašizam. Sada je pod Donaldom Trumpom postala zemlja koja se bori protiv antifašizma.

Smetnja revoluciji

U hrvatskoj verziji, antifašizam se - s komunističkom varijantom ili bez nje - proglašava protivnikom kleronacionalističke revolucije koja želi "preuzeti Hrvatsku". Smetnjom ZDS-u i HOS-u, preprekom sve češćim i žešćim udarima na nacionalne i seksualne manjine, barikadom u posezanjima na području kulture, obrazovanja, medija...

Pritom se, zanimljivo, nitko od pobunjenih hrvatskih desničara ne žuri pohvaliti titulom antifašista.

Tko je fašist?

Trumpov progon Antife događa se nakon nacističkog pozdrava Elona Muska s predsjedničke inauguracije, nakon izjave voditelja Fox Newsa da "beskućnike treba ubiti injekcijom", nakon plagiranja izjava nacističkog šefa propagande Josefa Goebbelsa na komemoraciji za Charlieja Kirka, nakon ikonografije koja evocira uspomene na nacističke mitinge...

A u Hrvatskoj etiketiranje antifašista događa se pod HOS-ovim zastavama i ustaškim pozdravima, pod napadima na strance, gejeve i žene, ali i na novinare, kulturnjake, književnike...

Onaj tko proziva i napada antifašiste, kao i vrijednosti koje antifašizam promovira ili štiti, ne mora se ni deklarirati kao fašist. Da bi se znalo da stoji na fašističkim temeljima.