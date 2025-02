Trump je šokirao svijet: 'SAD će ući Gazu!' Stručnjaci: 'Ponaša se kao slon u staklani. Nije dobro'

Predsjednik SAD-a Donald Trump šokirao je nakon sastanka s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom da izjavivši da "SAD želi preuzeti Gazu" i to nakon što se s tog područja rasele Palestinci.

- SAD će preuzeti pojas Gaze. Mi ćemo biti odgovorni za demontiranje svih neeksplodiranih bombi i drugih oružja. Poravnat ćemo porušene zgrade i stvorit ćemo gospodarski razvoj koji će osigurati neograničen broj radnih mjesta - rekao je Trump i dodao da bi SAD mogao poslati i vojsku u pojas Gaze.

Hamas mu je odmah na to poručio da će nastati kaos, a prema zadnjim informacijama čelnici Hamasa su rekli kako "žele stupiti u kontakt s Donaldom Trumpom i da su spremni na razgovore".

- Umjesto da se cionistička okupacija smatra odgovornom za zločin genocida i raseljavanja, ona se nagrađuje, a ne kažnjava - poručili su iz Hamasa.

No šef američke diplomacije Marco Rubio je rekao kako se Gaza mora osloboditi Hamasa.

- Kao što je rekao predsjednik Trump, spremni smo preuzeti kontrolu u Gazi i opet ju učiniti lijepom. Cilj nam je da tamo uspostavimo mir i da svi ljudi tamo žive u miru - rekao je Rubio.

Većina stanovnika Gaze je nekoliko puta raseljena tijekom izraelskih napada na Gazu od listopada prošle godine. Prije nego što je Izrael započeo svoju ofenzivu 2023., Palestincima na sjeveru Gaze je rekao da se premjeste na sigurna područja na jugu. Kako se ofenziva širila, Izrael im je kazao da idu još južnije prema Rafahu na granici s Egiptom.

Kasnije, prije nego što je započeo kampanju u Rafahu, Izrael im je naredio da odu u novu humanitarnu zonu u al-Mavasiju, 12 kilometara dugom području uz obalu koje se proteže od zapadnih dijelova Deir al-Balaha u središnjoj Gazi to Han Junisa i Rafaha na jugu.

Prema procjenama Ujedinjenih naroda, do 85 posto stanovništva Gaze, jednog od najgušće naseljenih područja, već je raseljeno iz svojih domova. Mnogi Palestinci u Gazi su rekli da ne bi napustili enklavu čak i da mogu jer se boje da bi to moglo dovesti do ponavljanja trajnog raseljavanja iz 1948., kad je 700.000 njih raseljeno tijekom rata koji je pratio stvaranje izraelske države.

Arapske vlade, a naročito Egipat i Jordan, od prvih dana sukoba govore da se Palestince ne smije otjerati s njihove zemlje, gdje žele u budućnosti osnovati državu, koja bi uključivala okupiranu Zapadnu obalu i Pojas Gaze.

Trumpov prijedlog su odbacili i političari u SAD-u, prvenstveno demokrati.

- Zbog ovog prijedloga, ostatak svijeta bi mogao pomisliti da smo neuravnotežen i nepouzdan partner jer naš predsjednik daje sulude prijedloge - rekao je demokratski senator Chris Coons i kritizirao Trumpovo povlačenje SAD-a iz Agencije za međunarodni razvoj.

- Zašto bismo, zaboga, napustili desetljećima dobro uspostavljene humanitarne programe diljem svijeta i onda krenuli u jedan od najvećih svjetskih humanitarnih izazova - pitao je Coons.

Demokratska zastupnica Rashida Tlaib, palestinsko-američka članica Kongresa iz Michigana, optužila je Trumpa na društvenim mrežama da otvoreno poziva na etničko čišćenje s idejom

Vojni stručnjak Marinko Ogorec smatra kako vojska SAD-a nema što raditi u Gazi.

- Mislim da je ovo samo jedna od Trumpovih izjava koja ima jasnu ambiciju – on čeka reakcije obje strane, pa će onda odlučiti što i kako dalje. Trumpovim potezom bi sigurno došlo do veće eskalacije sukoba nego što imamo sada. Trenutna situacija, koja vodi prema prekidu vatre, zapravo doprinosi miru, a za to je, priznali mi to ili ne, Trump zaslužan pa je ovakva odluka poprilično nesmotrena - rekao je Ogorec.

Ponekad, navodi dalje Ogorec, Trump djeluje kao slon u staklani.

- Započeo je proces smanjenja napetosti, ali ubrzavanje rješenja u takvoj situaciji nije realno. Prvo treba stabilizirati stanje, a tek onda krenuti u obnovu čitavog područja u Gazi. Međutim, američka vojska nije potrebna na tom terenu. Oni bi prema nekoj ideji trebali biti prisutni kako bi osigurali mir, ali govorimo o državi Izrael, koja kao najvjerniji saveznik, ne treba takvu vrstu pomoći - dodao je Ogorec.