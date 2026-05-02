ISTEKAO ROK, PA SE SNALAZI...

Trump je u pismu Kongresu objavio kraj sukoba s Iranom. Sve je zapravo novi manevar...

Piše HINA,
Trump je u pismu Kongresu objavio kraj sukoba s Iranom. Sve je zapravo novi manevar...
Obraćajući se novinarima ranije u petak, Trump je jasno dao do znanja da neće tražiti odobrenje Kongresa za nastavak sukoba, koji postaje sve nepopularniji među američkom javnošću.

Američki predsjednik SAD-a Donald Trump proglasio je kraj neprijateljstava s Iranom u pismu poslanom Kongresu, nakon isteka ključnog pravnog roka za sukob. Od početka primirja 7. travnja nije bilo sukoba između američkih i iranskih snaga, prema pismu koje je potpisao Trump, a koje je agencija dpa dobila na uvid.

"Neprijateljstva koja su započela 28. veljače 2026. su završena“, navodi se u pismu.

Trumpova objava  je značajna jer u petak istječe 60-dnevni rok prema Rezoluciji o ratnim ovlastima, tijekom kojeg američki predsjednik može provoditi vojne operacije bez odobrenja Kongresa.

U pismu upućenom predsjedniku Zastupničkog doma Mikeu Johnsonu, Trump je upozorio da rizici ostaju unatoč prekidu borbi.

"Unatoč uspjehu operacija Sjedinjenih Država protiv iranskog režima i kontinuiranim naporima za osiguranje trajnog mira, prijetnja koju Iran predstavlja za Sjedinjene Države i naše Oružane snage ostaje značajna“, stoji u pismu.

Dodaje se da će Ministarstvo obrane nastaviti prilagođavati raspoređivanje trupa u odabranim zemljama regije prema potrebi kako bi se suočilo s prijetnjama iz Irana i „zaštitilo Sjedinjene Države i njihove saveznike i partnere“.

Trump je u petak na Floridi izjavio da Sjedinjene Države neće prerano izaći iz sukoba s Iranom pa "da se problem ponovno pojavi za tri godine", izvijestila je agencija Reuters.

"Nitko to nikada prije nije tražio. Nikada prije nije korišteno. Zašto bismo mi bili drugačiji?“, rekao je.

Prema zakonu iz 1973., predsjednik mora dobiti odobrenje nakon 60 dana ili početi povlačiti snage. Prethodni predsjednici, uključujući Billa Clintona i Baracka Obamu, oslanjali su se na pravna tumačenja kako bi izbjegli traženje takvog odobrenja.

U svjedočenju u Kongresu ovog tjedna,  ministar obrane Pete Hegseth rekao je da još nije dosegnut rok od 60 dana, pozivajući se na primirje između SAD-a i Irana koje je zapravo zaustavilo računanje vremena.

Nema odredbe u zakonu koji podupire tu tvrdnju, rekli su vojni i pravni stručnjaci.

Američki Ustav kaže da samo Kongres, a ne predsjednik, može objaviti rat, ali to ograničenje se ne odnosi na kratkoročne operacije ili na suzbijanje neposredne prijetnje.

Taj sukob, koji je uvelike nepopularan među Amerikancima, također nije odobrio Kongres

