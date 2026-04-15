Trump je uvrijedio Isusa i papu. Kako ga kršćanski nacionalisti još uvijek mogu voljeti i slijediti

Prije godinu dana, nakon smrti pape Franje, objavio je montiranu fotografiju na kojoj je odjeven kao papa i poruku da bi "volio biti papa". Prije nekoliko dana napao je papu Lava XIV, kritizirao ga, vrijeđao i ponižavao. A potom objavio novu fotomontažu na kojoj je sebe prikazao kao Isusa. I pravdao se da je zapravo trebao biti "doktor".

Unatoč svemu tome, kršćanski nacionalisti i dalje slijepo obožavaju Donalda Trumpa.

No hoće li ga obožavati hrvatski desničari, katolici, klerikalci i konzervativci?

Hoće li oni dalje dijeliti vrijednosti s osobom koja vrijeđa papu, sprda se s Katoličkom crkvom i poseže za blasfemičnom usporedbom s Isusom?

Pa makar pritom dijelili njegove vrijednosti na tragu kršćanskog nacionalizma, rasizma, šovinizma, obračuna s "woke kulturom", uvođenja religijskih elemenata u političku kulturu, povezivanja crkve i države.

Dijele vrijednosti

Domovinski pokret požurio je ovih dana iskazati svoju privrženost liku i djelu Donalda Trumpa, zaklinjući se u vjernost velikom vođi zapadnog antimigrantskog, antiliberalnog, antiglobalističkog svijeta, i to upravo u trenutku dok se Trump iživljavao na papi i Isusu.

Amerika je sve do nedavno bila saveznik i sponzor demokratskim, liberalnim pokretima u svijetu, da bi današnja Trumpova Amerika postala uzor i lider klerikalnih radikala, kršćanskih fundamentalista, radikalnih desničara.

Pa makar Trump udarao po Katoličkoj crkvi i rugao se s Isusom.

Odnos američkih kršćanskih nacionalista prema katolicima u SAD-u datira još iz vremena nakon Prvog svjetskog rata kad se rasistički, bjelački, protestantski pokret Ku Klux Klan u sjevernim američkim državama upustio u rat s katoličkim useljenicima iz Irske, Poljske i Italije, na tragu onoga kako se Trumpova administracija danas obračunava s migrantima iz Srednje i Južne Amerike, također pretežno katolicima.

Problem s pedofilijom

Američki evangelisti i protestanti prezirali su katolike i Katoličku crkvu, između ostalog i zbog pedofilije, samo da bi zapeli s predsjednikom povezanim upravo s pedofilskim skandalima opisanim u zloglasnim Epsteinovim dokumentima.

Paradoksalno, hrvatski klerikalni desničari, podjednako u Americi kao i u domovini, unisono su podržavali Trumpa nasuprot odanom katoliku Joeu Bidenu.

Sve to usprkos iscrpnim dokazima o tome da Trump osobnim životom, svojim brakovima, skandaloznim izjavama, prodajom Biblija, manipulacijom vjerom i čak direktnim svetogrđem, potvrđuje kako nema apsolutno nikakve veze s vjerskim učenjem, vjerskim moralom, pa i bazičnom ljudskom pristojnošću.

A sad je ušao u rat s papom kojem se indirektno prijetilo čak i protjerivanjem iz Vatikana.

Što će s Trumpom?

Hoće li hrvatski klerikalni konzervativci osuditi Trumpa ili odustati od Trumpa?

To je teško očekivati, iz nekoliko razloga.

Prvo, Trump govori ono što desničari žele čuti i udara po neprijateljima koje i oni uporno gađaju. Dakle, strancima i migrantima, nacionalnim i seksualnim manjinama, po pripadnicima drugih vjera, po liberalima i "komunistima", po gejevima i transrodnim osobama, pa čak i po ženama čijim se zlostavljanjem Trump otvoreno hvalio.

Donald Trump za njih je promotor svih najnižih poriva kojima se povode u nametanju ideoloških ili svjetonazorskih pravila čitavom društvu.

Drugo, hrvatskim klerikalcima ne smeta manipulacija vjerom i vjerskim simbolima, prodavanje religije, profitiranje na Isusu, Gospi i krunici, jer sve to radi Marko Perković Thompson na svojim spektakularnim koncertima. A o Međugorju da ne govorimo.

I oni mrze papu

I treće, premda ne i posljednje: hrvatski katolički fundamentalisti, nacionalisti i konzervativci preziru aktualnog papu Lava XIV, zajedno s njegovim prethodnikom papom Franjom, onoliko koliko ga prezire i Donald Trump. Ako ne i više od toga.

Ne samo zbog njihove opsesije beatifikacijom Stepinca ili priznavanja Međugorja, već i zbog liberalnije politike Vatikana u eri Franje, a sada i Lava, koja se uvelike razlikuje od politike hrvatske Katoličke crkve, kao i svih radikalnih katoličkih pokreta u Hrvatskoj.

Zbog toga nadbiskup Mate Uzinić strši kao izuzetak i nosi nadimak "crveni biskup".

Odnos Vatikana prema migrantima i labaviji odnos prema gejevima, osuda agresorskih ratova Putina i Trumpa kao udruženih sponzora radikalne kršćanske desnice u Europi, papine osude mržnje i netrpeljivosti u odnosu prema drugima i drugačijima, nije odgovarao hrvatskom kleru naslonjenom na nacionalističke i konzervativne političke opcije.

Manipulacija vjerom

Povezivanje vjere s nacionalizmom, ustaštvom, fašizmom, diskriminacijom, šovinizmom i rasizmom nije bilo po mjeri Vatikana, a time ni Vatikan nije po mjeri hrvatskih desničara, a onda i Donalda Trumpa.

Trumpova manipulacija vjerom, uz šokantne prizore molitve u njegovu Ovalnom uredu prije prijetnje istrebljnejem čitave iranske civilizacije, služi tek kao pokriće za korupciju, profiterstvo, represiju, agresiju, rasizam i otvoreni fašizam.

Zato Trump vodi ratove s papom Franjom koji kritizira njegove ratove i agresiju. Zato se prikazuje kao Isus ili papa. Jer iskorištava vjerski fundamentalizam za mobilizaciju sljedbenika i utišavanje protivnika.

Baš kao što njegovi desničarski sljedbenici, u Hrvatskoj, Europi i Americi, koriste vjeru za provođenje vlastite ideološke represije, osvajanje vlasti i kontrolu društva i njegovih građana.

Zato im Trump može biti Isus. Jer im Isus nije bitan.