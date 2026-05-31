Trump je 'vratio' sporazum s Iranom na doradu: Evo što želi

Američki predsjednik Donald Trump vratio je na doradu predloženi sporazum s Iranom nakon sastanka sa svojim savjetnicima u petak, čime su se osjetljivi pregovori s Teheranom produžili za još najmanje tjedan dana. Ovaj potez unio je novu neizvjesnost u diplomatske napore usmjerene na deeskalaciju sukoba na Bliskom istoku.

Iako točni detalji promjena koje Trump zahtijeva nisu odmah objavljeni, dužnosnici navode da predsjednik SAD-a inzistira na znatno oštrijoj retorici i strožim uvjetima. Promjene se prvenstveno odnose na nuklearne obveze Teherana, kao i na čvrsto obećanje Irana da će ponovno u potpunosti otvoriti strateški važan Hormuški tjesnac za međunarodnu plovidbu.

Novi zahtjevi i financijske brige

Trump je također izrazio duboku zabrinutost zbog financijskih olakšica koje bi Iran mogao dobiti u okviru ovog dogovora. Prema izvorima iz Bijele kuće, predsjednik želi pod svaku cijenu izbjeći usporedbe s paletama gotovog novca koje su isporučene Teheranu tijekom administracije Baracka Obame. Trump je tadašnji nuklearni sporazum iz 2015. godine, poznat kao JCPOA, žestoko kritizirao kao preslab i štetan za američke interese.

Najnovija serija predloženih izmjena uslijedila je samo tjedan dana nakon što je sam Trump proglasio da je sporazum u velikoj mjeri finaliziran i signalizirao da je kraj neprijateljstava blizu. Od tog trenutka, američki dužnosnici najavljivali su napredak u postizanju dogovora koji bi prekinuo sukobe, otvorio ključni plovni put i započeo detaljnije razgovore o budućnosti iranskog nuklearnog programa. Ipak, unatoč predsjednikovim najavama, dvoipolsatni sastanak u petak završen je bez konačne odluke.

Kontekst napetih pregovora

Pregovori između Sjedinjenih Država i Irana, koji se s prekidima odvijaju već mjesecima, obnovljeni su tijekom travnja i svibnja 2026. godine. Cilj je deeskalirati sukob koji je uključivao vojne udare i doveo regiju na rub šireg rata, osobito nakon što su, prema izvješćima, SAD i Izrael tijekom 2025. i 2026. izveli napade na iranska nuklearna postrojenja. Ti su napadi značajno unazadili iranski program, ali su i dramatično podigli napetosti. Bio je dogovoren i okvirni 60-dnevni prekid vatre kako bi se olakšali daljnji pregovori, no Trumpov zahtjev za strožim sporazumom sada dovodi sve u pitanje.

Sporne točke i iranski odgovor

Glavne točke sporenja ostaju odmrzavanje iranskih sredstava, opseg ograničenja nuklearnog programa te sudbina zaliha obogaćenog uranija. Teheran inzistira na odmrzavanju 12 milijardi dolara prije nego što uopće započnu suštinski razgovori o nuklearnim pitanjima. Iranski glavni pregovarač, Mohammad Bagher Ghalibaf, izjavio je da Teheran neće odobriti dogovor bez jamstava da su "prava iranskog naroda osigurana".

U međuvremenu, postoje velike razlike u javnoj komunikaciji dviju strana. Dok je Trump u svojoj poruci na društvenim mrežama tvrdio da će SAD zaplijeniti i uništiti iranske zalihe visoko obogaćenog uranija, Teheran dosljedno ponavlja da se o detaljima nuklearnog programa u okviru trenutnih pregovora uopće ne raspravlja,staje nejasno kako će se te razlike premostiti dok se pregovori o tekstu sporazuma nastavljaju.

*uz korištenje AI-ja

