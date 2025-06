Trump tvrdi: Imam skupinu bogatih koja bi kupila TikTok

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u intervjuu Fox Newsu u nedjelju da je pronašao kupca za društvenu mrežu TikTok, kojeg je opisao kao skupinu "jako bogatih ljudi" čije će identitete otkriti za oko dva tjedna. Trump je to izjavio u intervjuu u emisiji "Nedjelom ujutro s Marijom Bartiromo" na Fox Newsu. Rekao je da bi prema sporazumu na kojem radi vjerojatno trebali kinesko odobrenje te je predvidio da bi kineski predsjednik Xi Jinping vjerojatno odobrio prodaju.

Trump je ranije u lipnju produžio rok do 17. rujna tvrtki ByteDance sa sjedištem u Kini da proda američku podružnicu TikToka unatoč unatoč zakonu koji nalaže prodaju ili gašenje ako ne dođe do značajnog napretka.

Dogovor je bio u povojima ovog proljeća prema kojem bi se američka podružnica TikToka odvojila i prešla u američku kompaniju, kojoj bi vlasnici bili i kojom bi većinski upravljali američki investitori, no to je stavljeno na čekanje nakon što je Kina dala do znanja da neće odobriti prodaju nakon Trumpovih najava o uvođenju visokih carina na kinesku robu.

"Usput, imamo kupca za TikTok", rekao je Trump. "Mislim da ću vjerojatno trebati odobrenje Kine. Mislim da će se predsjednik Xi vjerojatno složiti."

2024. godine američki zakon nalagao je TikToku da prestane s djelovanjem 19. siječnja ako se ByteDance u cijelosti ne riješi američkog dijela aplikacije ili ne pokaže značajan napredak prema prodaji.

Trump, koji ovoj aplikaciji daje zaslugu za jačanje svoje podrške među mladim glasačima, što mu je pomoglo u osvajanju predsjedničkih izbora, produžio je rok tri puta.