Trump ljut zbog skupa: Indija i Rusija čine se 'izgubljenima' u 'najdubljoj, najmračnijoj Kini'

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je kako se čini da su Indija i Rusija "izgubljene" u Kini nakon što su se njihovi čelnici sastali s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom.

Izrazio je svoje nezadovoljstvo New Delhijom i Moskvom dok Peking gura novi svjetski poredak.

"Izgleda da smo izgubili Indiju i Rusiju od najdublje, najmračnije Kine. Neka imaju dugu i prosperitetnu budućnost zajedno!", napisao je Trump u objavi na društvenim mrežama uz fotografiju trojice čelnika na Xijevom summitu u Kini.

Kasnije u petak, međutim, novinarima je rekao da ne misli da su SAD izgubile Indiju od Kine. „Ne mislim da jesmo“, rekao je.

„Jako sam razočaran što Indija kupuje toliko nafte, kao što znate, od Rusije. I to sam im dao do znanja.“

Na pitanje o Trumpovoj objavi na društvenim mrežama, indijsko ministarstvo vanjskih poslova reklo je novinarima u New Delhiju da nema komentara.

Kinesko ministarstvo vanjskih poslova nije odmah odgovorilo na zahtjev za komentar, a predstavnici Kremlja nisu bili dostupni.

Putin i Modi viđeni su kako se drže za ruke na summitu dok su hodali prema Xiju prije nego što su sva trojica stala jedan pored drugoga.

"Uvijek ću biti prijatelj s Modijem", rekao je Trump novinarima u petak. "On je sjajan premijer. On je sjajan. Uvijek ću biti prijatelj, ali jednostavno mi se ne sviđa što radi u ovom trenutku. Ali Indija i Sjedinjene Države imaju poseban odnos. Nema razloga za brigu. Samo povremeno imamo trenutke”.

Trump je zahladio odnose između SAD-a i Indije usred trgovinskih napetosti i drugih sporova. Ovog je tjedna rekao da je "vrlo razočaran" Putinom, ali da nije zabrinut zbog rasta veza između Rusije i Kine.

Novinarima je u četvrtak navečer u Bijeloj kući rekao da uskoro planira razgovarati s Putinom.