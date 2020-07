Trump na Rushmoreu napao 'ljevičarsku kulturnu revoluciju'

<p>Američki predsjednik <strong>Donald Trump</strong> u petak je napao "bijesne gomile" koje su pokušale rušiti spomenike vođama Konfederacije i drugih povijesnih osoba upozoravajući tisuće sljedbenika na planini Rushmore da prosvjednici pokušavaju izbrisati američku povijest.</p><p>Na dan na koji je u sedam američkih saveznih država zabilježen rekordni broj novooboljelih od covida-19, pandemija je ušla u najuži Trumpov krug. <strong>Kimberly Guilfoyle</strong>, viša dužnosnica izborne kampanje i djevojka njegova sina <strong>Donalda Trumpa Jr.</strong>, bila je pozitivna na testiranju u Južnoj Dakoti prije Trumpova govora, prema dužnosniku kampanje <strong>Sergiju Goru</strong>. Trump Jr. testiran je i negativan je na virus.</p><p>Na skupu je oko 7500 ljudi bilo nagurano u amfiteatar i mnogi nisu nosili maske prkoseći javnozdravstvenim dužnosnicima koji su pozvali Amerikance da izbjegavaju masovna okupljanja kako bi se usporilo širenje covida-19.</p><p>Govoreći ispod planine na kojoj su uklesani likovi četiri američka predsjednika Trump je upozorio da prosvjedi protiv rasne nejednakosti u američkom društvu ugrožavaju temelje američkog političkog sustava.</p><p>- Nemojte biti u zabludi, cilj ove ljevičarske kulturne revolucije je svrgnuti Američku revoluciju - poručio je Trump.</p><p>- Našu djecu u školama uče da mrze vlastitu zemlju - dodao je.</p><p>Trump je objavio da će osnovati "Nacionalni vrt američkih heroja" koji je opisao kao veliki park s kipovima "najvećih Amerikanaca" no druge detalje nije otkrio.</p><p>Tijekom prosvjeda širom zemlje koji su uslijedili nakon što je preminuo crnac George Floyd kojeg je gušio bijeli policajac u Minneapolisu, u nekoliko gradova demolirane su statue konfederacijskih generala koji su vodili pobunu protiv američke vlade tijekom građanskog rata 1861.-65..</p><p>Prosvjednici su neuspješno pokušali i srušiti kip predsjednika Andrewa Jacksona ispred Bijele kuće. Jackson, poznat po populističkim odlukama, bio je robovlasnik i izgnao je tisuće Indijanaca iz njihovih domova.</p><p>- Bijesne gomile pokušavaju srušiti kipove naših tvoraca, oskvrnuti naše najsvetije spomenike i pokrenuti val nasilja u našim gradovima - rekao je.</p><p>Trump se nastoji predstaviti javnosti kao vođa koji snažno štiti red i mir u zemlji.</p><p>Trump se protivi prijedlozima da se američke vojne baze koje nose imena konfederacijskih generala preimenuju i najavio je stroge kazne za one koje uništavaju kipove.</p><p>Skup nije bio predizborni ali Trump je spomenuo sve bitne teme iz predizborne kampanje nastojeći mobilizirati svoju izbornu bazu pred predsjedničke izbore 3. studenoga na kojima traži drugi mandat.</p><p>- Na djelu je ultralijevi fašizam koji traži bezuvjetnu odanost. Ako ne govorite tim jezikom, provodite njegove rituale, ponavljatie njegove fraze te slijedite zapovijedi tad ćete biti cenzorirani, prognani, stavljeni na crnu listu, progonjeni i kažnjeni. To nam se neće dogoditi - rekao je.</p><p>Kod planine Rushmore u koju su uklesani likovi Georgea Washingtona, Thomasa Jeffersona, Theodorea Roosevelta i Abrahama Lincolna vatrometi nisu održavani od 2009. zbog zaštite okoliša.</p><p>Trump se založio za vatromet koji je i održan a vlasti Južne Dakote ocijenile su da su okolne šume "osnažile" i postale otpornije na požare koje su izazvali raniji vatrometi u tom zaštićenom prirodnom pojasu a ustvrdili su i da je tehnologija vatrometa uznapredovala.</p><p>Indijanci koji su prosvjedovali pred Trumpov dolazak uhićeni su zbog blokiranja prometnice prema spomeniku. Kritizirali su Trumpov dolazak zbog rizika širenja covida-19 i proslave američkog Dana državnosti na području koje je za njih sveto.</p><p>Južna Dakota je snažno uporište republikanaca i nije tako pogođena koronavirusom kao druge savezne države, no u okrugu u kojemu je planina Rushmore broj slučajeva se u proteklih mjesec dana udvostručio.</p><p>Trump će službenu proslavu Dana državnosti održati u Wasihngtonu.</p>