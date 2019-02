Trump nahvalio Kim Jong Una, otkrio da se sastaju u Hanoju

Drugi susret na vrhu na kojemu će sudjelovati američki predsjednik Donald Trump i sjevernokorejski čelnik Kim Jong-un održat će se u Hanoju, prijestolnici Vijetnama, 27. i 28. veljače, objavio je u petak Trump u poruci na Twitteru.

Zemlja i nadnevak održavanja tog drugog povijesnog summita - nakon ljetošnjeg u Singapuru - bili su poznati, ali se nije znalo točno mjesto.

My representatives have just left North Korea after a very productive meeting and an agreed upon time and date for the second Summit with Kim Jong Un. It will take place in Hanoi, Vietnam, on February 27 & 28. I look forward to seeing Chairman Kim & advancing the cause of peace!

"Moji izaslanici su upravo napustili Sjevernu Koreju nakon veoma uspješnog sastanka", napisao je Trump na Twitteru. Summit će se "održati u Hanoju, u Vijetnamu, 27. i 28. veljače".

"Jedva čekam susret s Kimom i pomak na polju mira!", rekao je.

North Korea, under the leadership of Kim Jong Un, will become a great Economic Powerhouse. He may surprise some but he won’t surprise me, because I have gotten to know him & fully understand how capable he is. North Korea will become a different kind of Rocket - an Economic one!