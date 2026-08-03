Trump najavio da u ponedjeljak kreću novi pregovori s Iranom

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da u ponedjeljak počinju novi pregovori s Iranom, i to samo nekoliko dana nakon što je opozvao, kako tvrdi, "masovne" vojne udare na tu zemlju. Njegova najava odmah je izazvala pad globalnih cijena nafte i potaknula nadu u smirivanje višemjesečnih napetosti na Bliskom istoku.

Pregovori kao alternativa napadu

U izjavi za novinare na predsjedničkom zrakoplovu Air Force One, Trump je potvrdio da su pripreme za napad bile u tijeku, no da je u posljednji trenutak odlučio odustati.

​- Znali su razmjere napada jer su vidjeli kako se formira. Razgovaramo s njima u obliku pregovora. Počinje sutra poslijepodne - rekao je Trump.

Odbio je specificirati rok za postizanje dogovora s Teheranom, dodavši:

​- Vidjet ćemo kako će ići. Spremni smo krenuti kad god poželimo... Ne želim ubijati ljude.

Trump je dodao da su ga saudijski prijestolonasljednik Mohammed Bin Salman, kao i partneri iz Ujedinjenih Arapskih Emirata i Katra, pozvali da odustane od napada tijekom vikenda. Prema njegovoj objavi na društvenoj mreži Truth Social, saveznici su ga zamolili da se suzdrži jer su "okviri" dogovora već bili usuglašeni.

​- Bili smo potpuno spremni za akciju. Razlog zašto su to tražili jest taj što misle da postoji dogovor. Postoji dogovor o Hormuškom tjesnacu, a bit će i dogovora o nuklearnom programu - kazao je.

Podijeljene reakcije iz Teherana

Iran još nije službeno odgovorio na Trumpove najave, no reakcije su zasad podijeljene i oprečne. Iranska poluslužbena novinska agencija Mehr demantirala je da je Teheran tražio od SAD-a da odustane od vojne akcije, nazvavši Trumpove tvrdnje "još jednom laži".

S druge strane, iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi izjavio je u nedjelju da su pregovori s Omanom o sporazumu vezanom za Hormuški tjesnac "na putu prema finalizaciji", prenose iranski mediji. Ipak, naglašava se da ti pregovori nisu povezani s potpunim otvaranjem tjesnaca pod američkim uvjetima, već se odnose na nove rute. Mjesto i sudionici pregovora najavljenih za ponedjeljak još nisu poznati.

Napetostima je prethodio sukob koji je započeo 28. veljače, kada su SAD i Izrael izveli iznenadne udare na Iran. Iran je odgovorio zatvaranjem Hormuškog tjesnaca, ključne rute kroz koju prolazi oko 20 posto svjetske sirove nafte i ukapljenog prirodnog plina (LNG).

Trenutni pad cijena nafte

Nakon Trumpove najave, globalne cijene nafte pale su u ponedjeljak ujutro tijekom trgovanja u Aziji. Cijena sirove nafte Brent pala je za četiri zarez pet posto na 83,98 dolara, dok je nafta kojom se trguje u SAD-u zabilježila pad od četiri zarez šest posto, spustivši se na 80,74 dolara. Cijene energenata znatno su oscilirale od početka sukoba, a svaki prekid plovidbe kroz Hormuški tjesnac izazivao je poremećaje na tržištu.

Trumpova ratoborna retorika i neuspjeli pokušaji diplomacije

Govoreći o napadima koje je otkazao, Trump je izjavio da bi to bio "najveći napad od Drugog svjetskog rata" i da bi mogao uništiti izglede za pregovaračko rješenje višemjesečnog sukoba. Odbio je odgovoriti na pitanje je li planirao gađati iransku energetsku infrastrukturu, što bi prema međunarodnim pravnim stručnjacima moglo predstavljati ratni zločin.

Američki predsjednik i ranije je slao apokaliptične poruke Teheranu, da bi potom inzistirao na diplomaciji. U objavi u subotu napisao je da je SAD "napunjen i spreman krenuti na Islamsku Republiku Iran, s razinama vojnog terora, snage i moći kakve nisu viđene od Drugog svjetskog rata". Ipak, dodao je da je otkazivanje napada "za buduću korist svijeta i, isto tako, za opstanak uspješnog i prosperitetnog Irana".

Slična prijetnja 7. travnja, kada je upozorio da će "cijela jedna civilizacija umrijeti večeras" ako Iran ne pristane na mirovne pregovore, rezultirala je povijesnim pregovorima u Pakistanu koje je vodio potpredsjednik JD Vance. Međutim, ti pregovori nisu doveli do konačnog sporazuma. Administracija je također uvelike ignorirala podatke koji pokazuju da su rat i njegove ekonomske posljedice izrazito nepopularni među Amerikancima, uključujući i mnoge republikance.

*uz korištenje AI-ja