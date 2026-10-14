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spominje i vojsku

Trump najavio istraživanja na Grenlandu: 'Ondje ima nevjerojatno puno nafte'

Piše HINA,
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Trump najavio istraživanja na Grenlandu: 'Ondje ima nevjerojatno puno nafte'
Foto: Jonathan Ernst
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Američki predsjednik Donald Trump najavio je ambiciozne planove za istraživanje bogatstava Grenlanda, ističući potencijalne rezerve nafte i plina, dok se istovremeno širi američka vojna prisutnost na tom strateškom otoku.

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u srijedu da se na Grenlandu priprema početak „opsežnih” istraživanja nafte, plina i mineralnih resursa. Trump nije iznio pojedinosti o planovima istraživanja na Grenlandu, ali je rekao: „Postoje stručnjaci koji tvrde da su količine lako dostupne nafte mnogo veće nego na gotovo bilo kojem drugom kopnenom području na svijetu.”

Sjedinjene Američke Države, Danska i Grenland prošli su mjesec potpisali sporazum čiji je cilj okončati napetosti nakon Trumpovih opetovanih prijetnji da će preuzeti kontrolu nad tim strateški smještenim otokom bogatim mineralnim resursima.

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„Svaki budući napad na Sjedinjene Američke Države morat će doći preko Grenlanda, gdje će naša obrana redovito obarati dronove, projektile ili bilo koju drugu vrstu oružja koja još nije ni osmišljena”, dodao je Trump u svojoj objavi na društvenoj mreži Truth Social.

Sporazum koji su potpisali SAD, Danska i Grenland proširuje ulogu američke vojske na Grenlandu te otvara put uspostavi dviju novih vojnih baza i Trumpova proturaketnog obrambenog sustava „Zlatna kupola” (Golden Dome). Istodobno se njime ponovno potvrđuju danski suverenitet i pravo stanovnika Grenlanda na samoodređenje.

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