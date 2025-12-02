Trump najavio kopnene udare na Venezuelu! 'Puno je lakše...'

Američki predsjednik Donald Trump najavio je novu, znatno agresivniju fazu u kampanji protiv, kako ih on naziva, narko-terorista, signalizirajući prelazak s kontroverznih pomorskih operacija na izravne udare na kopnene ciljeve u Venezueli, a potencijalno i šire.

Nakon višemjesečne kampanje u kojoj su američke snage napadale sumnjive brodove u Karipskom moru, Bijela kuća sada planira proširiti operacije. "Počet ćemo izvoditi te udare i na kopnu. Znate, kopno je puno lakše i znamo njihove rute", izjavio je Trump tijekom sastanka kabineta.

Naglasio je da će meta biti "bilo tko" uključen u trgovinu drogom, ne ograničavajući se samo na Venezuelu.

- Ako droga dolazi preko neke određene države, ili bilo koje države, ili ako smatramo da grade pogone, bilo da je riječ o fentanilu ili kokainu... Bilo tko to radi i prodaje u našu zemlju podložan je napadu. Ne samo Venezuela. Čuo sam da Kolumbija proizvodi kokain, da imaju plantaže kokaina - kazao je Trump...

Ova najava slijedi nakon što je Trumpova administracija proglasila venezuelski "Cartel de los Soles", navodno povezan s predsjednikom Nicolásom Madurom, stranom terorističkom organizacijom, što otvara vrata za šire vojne opcije.

Promjeni strategije prethodila je najveća demonstracija američke vojne sile u regiji u posljednjih nekoliko desetljeća. U Karibe je poslan nosač zrakoplova USS Gerald R. Ford, uz desetak drugih ratnih brodova i zrakoplova. Dok vojna napetost raste, iza kulisa se navodno vode i diplomatski razgovori. Prema izvorima iz administracije koje prenosi Bloomberg, razmatra se opcija da se Maduru omogući odlazak u egzil u Katar kako bi se izbjegao sukob, iako su te informacije demantirane.

Dok Washington pojačava pritisak na Madurov režim, raste zabrinutost u regiji, ali i među američkim zakonodavcima koji upozoravaju na rizik od uvlačenja zemlje u oružani sukob bez odobrenja Kongresa, pogotovo u svjetlu optužbi da su neki od pomorskih napada predstavljali ratne zločine.

