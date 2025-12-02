Obavijesti

News

Komentari 0
ZAPRIJETIO I DRUGIM DRŽAVAMA

Trump najavio kopnene udare na Venezuelu! 'Puno je lakše...'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Trump najavio kopnene udare na Venezuelu! 'Puno je lakše...'
Foto: BRIAN SNYDER/REUTERS

Trump je naglasio da će meta biti "bilo tko" uključen u trgovinu drogom, ne ograničavajući se samo na Venezuelu

Američki predsjednik Donald Trump najavio je novu, znatno agresivniju fazu u kampanji protiv, kako ih on naziva, narko-terorista, signalizirajući prelazak s kontroverznih pomorskih operacija na izravne udare na kopnene ciljeve u Venezueli, a potencijalno i šire.

Nakon višemjesečne kampanje u kojoj su američke snage napadale sumnjive brodove u Karipskom moru, Bijela kuća sada planira proširiti operacije. "Počet ćemo izvoditi te udare i na kopnu. Znate, kopno je puno lakše i znamo njihove rute", izjavio je Trump tijekom sastanka kabineta. 

PORUKA TRUMPOVOJ ADMINISTRACIJI Papa Lav XIV. poziva SAD da ne pokušavaju vojno svrgnuti predsjednika Venezuele Madura
Papa Lav XIV. poziva SAD da ne pokušavaju vojno svrgnuti predsjednika Venezuele Madura

Naglasio je da će meta biti "bilo tko" uključen u trgovinu drogom, ne ograničavajući se samo na Venezuelu.

- Ako droga dolazi preko neke određene države, ili bilo koje države, ili ako smatramo da grade pogone, bilo da je riječ o fentanilu ili kokainu... Bilo tko to radi i prodaje u našu zemlju podložan je napadu. Ne samo Venezuela. Čuo sam da Kolumbija proizvodi kokain, da imaju plantaže kokaina - kazao je Trump...

Ova najava slijedi nakon što je Trumpova administracija proglasila venezuelski "Cartel de los Soles", navodno povezan s predsjednikom Nicolásom Madurom, stranom terorističkom organizacijom, što otvara vrata za šire vojne opcije.

NOVI VAL IZOLACIJE Maduro ostao bez dva ključna saveznika. Donald Trump mu poručio: Odlazi dok još možeš!
Maduro ostao bez dva ključna saveznika. Donald Trump mu poručio: Odlazi dok još možeš!

Promjeni strategije prethodila je najveća demonstracija američke vojne sile u regiji u posljednjih nekoliko desetljeća. U Karibe je poslan nosač zrakoplova USS Gerald R. Ford, uz desetak drugih ratnih brodova i zrakoplova. Dok vojna napetost raste, iza kulisa se navodno vode i diplomatski razgovori. Prema izvorima iz administracije koje prenosi Bloomberg, razmatra se opcija da se Maduru omogući odlazak u egzil u Katar kako bi se izbjegao sukob, iako su te informacije demantirane.

OŠTRE PORUKE S MREŽA Trump prijeti. Može li Venezuela odgovoriti na američki napad?
Trump prijeti. Može li Venezuela odgovoriti na američki napad?

Dok Washington pojačava pritisak na Madurov režim, raste zabrinutost u regiji, ali i među američkim zakonodavcima koji upozoravaju na rizik od uvlačenja zemlje u oružani sukob bez odobrenja Kongresa, pogotovo u svjetlu optužbi da su neki od pomorskih napada predstavljali ratne zločine.
 

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Zagrebačka policija o časnoj: 'Lagala je o napadu. Kupila je nož i ozlijedila samu sebe!'
OBJAVILI DETALJE

Zagrebačka policija o časnoj: 'Lagala je o napadu. Kupila je nož i ozlijedila samu sebe!'

Istraživanjem je utvrđeno da je sama sebi nanijela ozljedu nožem koji je prethodno kupila u trgovini na području Zagreba, što je tijekom postupanja i potvrđeno
Vakula: Evo kakva će biti zima!
DUGOROČNA PROGNOZA

Vakula: Evo kakva će biti zima!

Pred nama je još jedna zima koja će po temperaturama biti iznad prosjeka. Ipak, to ne znači da možemo u potpunosti zaboraviti na kape i šalove
Ovo su žrtve estetskog kirurga iz Zagreba. Htio ih je ušutkati. Stigla mu je prva kazna
UNAKAZIO IH JE

Ovo su žrtve estetskog kirurga iz Zagreba. Htio ih je ušutkati. Stigla mu je prva kazna

Zagrebački estetski kirurg Matija Miletić pokušao je zabraniti administratoricama Facebook grupe 'Žrtve estetskih zahvata i doktora' da dijele negativna iskustva nakon njegovih operacija. Bez znanja i privole pacijentice objavio je njezino ime, prezime i fotografiju nakon zahvata. Prijavila ga je Komori, koja mu je izrekla opomenu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025