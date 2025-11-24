Obavijesti

KOMENTIRAO I VRHOVNI SUD

Trump najavljuje eksploziju prihoda od carina: 'Donijet ćemo neviđeno bogatstvo...'

Piše Ivan Jukić,
Foto: Evelyn Hockstein

Trump najavljuje eksploziju prihoda od carina! Tvrtke više ne mogu izbjeći plaćanje, a on optimistično tvrdi da će Amerika biti bogatija nego ikad ičija...

Američki predsjednik Donald Trump priopćio je da će na njegove carine uskoro pokazati puni utjecaj. Na svojoj društvenoj mreži Truth Social tvrdi je da značajan dio zarade od carina tek treba biti pridodan "stotinama milijardi dolara" koje su već prikupljene.Trump navodi kako su mnoge tvrtke masovno naručivale robu prije uvođenja carina kako bi kratkoročno izbjegle njihovo plaćanje. 

- 'NAGOMILALE SU ZALIHE' kupujući daleko više nego što mogu iskoristiti kako bi kratkoročno izbjegle plaćanje carina - napisao je.

No, smatra kako da praksa sada jenjava.

- Ta velika kupnja zaliha sada se, međutim, smanjuje, i uskoro će se carine plaćati na sve na što se primjenjuju, bez izbjegavanja, a iznosi plativi SAD-u će EKSPLODIRATI, iznad već povijesnih razina - najavio je.

Trump je svoju ekonomsku politiku temeljenu na carinama predstavio u veljači 2025. godine, no najnovija izvješća ukazuju na to da bi projekt mogao donijeti i do bilijun dolara manje prihoda nego što je bilo predviđeno.Kongresni ured za proračun izvijestio je da će se deficit vjerojatno smanjiti za 3 bilijuna dolara, što je, kako prenosi The Independent, manje od očekivanja administracije.

Unatoč tome, Trump je optimističan. 

- Ove uplate bit će REKORDNE i postaviti našu naciju na novi i neviđeni put. Mi smo već 'najvruća' zemlja bilo gdje u svijetu, ali ova MOĆ carina donijet će Americi nacionalnu sigurnost i bogatstvo kakvo nikada prije nije viđeno - poručio je.

AMERIČKI PLAN Plenković razgovarao sa Zelenskim: 'Trumpov plan je suprotan ustavu Ukrajine...'
Plenković razgovarao sa Zelenskim: 'Trumpov plan je suprotan ustavu Ukrajine...'

Svoju je objavu zaključio kritikom protivnika.

- Oni koji nam se protive služe neprijateljskim stranim interesima koji nisu usklađeni s uspjehom, sigurnošću i prosperitetom SAD-a. Njima je potpuno svejedno za nas. Jedva čekam odluku Vrhovnog suda Sjedinjenih Država o ovom hitnom i vremenski osjetljivom pitanju kako bismo mogli nastaviti, na neprekinut način, UČINITI AMERIKU PONOVO VELIKOM! - napisao je.

