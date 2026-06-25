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MANGITUDA 7,1

Trump nakon dva jaka potresa u Venezueli: Prve informacije nisu dobre! Spremni smo pomoći

Piše HINA,
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Trump nakon dva jaka potresa u Venezueli: Prve informacije nisu dobre! Spremni smo pomoći
Foto: JONATHAN ERNST/REUTERS

Prema podacima Američkog geološkog instituta (USGS), potres je imao magnitudu 7,1, a epicentar je bio oko sat vremena vožnje zapadno od Valencije na dubini od 13 kilometara

Američki predsjednik Donald Trump oglasio se nakon snažnog potresa magnitude 7,1 koji je u srijedu pogodio sjeverni dio Venezuele, poručivši da su Sjedinjene Države spremne pomoći te da je svim saveznim agencijama naložio pripremu za brzo djelovanje.

"Sjedinjene Američke Države spremne su, voljne i sposobne pomoći Venezueli", poručio je Trump.

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Dodao je da je svim agencijama američke vlade naložio da budu spremne za brzo reagiranje, istaknuvši kako prve informacije s pogođenog područja "nisu dobre".

Severe quake destroys building in Caracas
Foto: REUTERS TV/REUTERS

Snažan potres pogodio je sjeverno-središnji dio Venezuele zapadno od glavnog grada Caracasa, a podrhtavanje tla osjetili su i stanovnici susjedne Kolumbije.

Prema podacima Američkog geološkog instituta (USGS), potres je imao magnitudu 7,1, a epicentar je bio oko sat vremena vožnje zapadno od Valencije na dubini od 13 kilometara.

Potres se dogodio tijekom državnog praznika kojim Venezuela obilježava vojnu pobjedu iz 1821. godine koja je osigurala neovisnost zemlje od Španjolske, pa su se mnogi građani u trenutku podrhtavanja nalazili u svojim domovima.

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