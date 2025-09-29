Trump: Na korak smo od mira u Gazi, bit će to dan za povijest... Netanyahu: Sami ćemo dovršiti

Predsjednik SAD-a Donald Trump izjavio je nakon sastanka s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom u ponedjeljak da su pregovori o okončanju rata u Gazi ušli u završnu fazu.

- Mi smo, u najmanju ruku, vrlo, vrlo blizu. I mislim da smo i dalje od toga – mi smo izvan vrlo blizu”, rekao je Trump. Dodao je da sporazum još nije konačan jer ga mora prihvatiti Hamas, ali je naglasio da je ponedjeljak "velik, velik dan, potencijalno jedan od najvećih dana u povijesti civilizacije".

Trump je potvrdio da će predsjedati tranzicijskim Odborom za mir, tijelom koje bi trebalo nadzirati obnovu Gaze nakon završetka sukoba.

- Nije bila moja odluka da vodim to tijelo. Vjerujte mi, jako sam zauzet. Ali svi su me zamolili. Arapski čelnici, Izrael, svi uključeni i pristao sam - rekao je Trump. Prema dokumentu koji je objavila Bijela kuća, u radu odbora sudjelovat će i bivši britanski premijer Tony Blair te nekoliko svjetskih čelnika.

U sklopu konferencije za novinare Netanyahu se, prema izraelskom izvoru, ispričao Kataru zbog izraelskog udara na Dohu u kojem je poginuo katarski vojnik. Trump je dodao da su izraelski i katarski premijer imali "otvoren razgovor" te da je dogovoreno osnivanje trilateralnog mehanizma za unapređenje sigurnosti i izbjegavanje novih nesporazuma.

Trump je naglasio da plan uključuje 20 točaka te da predviđa prekid vatre, oslobađanje talaca, obnovu Gaze i postupno povlačenje izraelske vojske s dijela teritorija pod nadzor međunarodnih snaga. Prema njegovim riječima, plan isključuje Hamas iz buduće uprave Gazom, ali ostavlja mogućnost uloge Palestinske samouprave nakon provedbe sveobuhvatne reforme.

Netanyahu je ocijenio da je riječ o "kritičnom koraku" te rekao da plan omogućuje ostvarivanje izraelskih ratnih ciljeva: povratak talaca, uništenje vojnih kapaciteta Hamasa i osiguravanje da Gaza više nikada ne predstavlja prijetnju Izraelu.

- Ako Hamas odbije vaš plan, predsjedniče, Izrael će dovršiti posao sam - rekao je Netanyahu.

Trump je dodao da "vrijeme istječe" te da Hamas mora prihvatiti uvjete.

- Radi se o drukčijem Hamasu nego prije pet godina. Njihovo je vodstvo više puta likvidirano, a više od 20.000 boraca je ubijeno. To je nova situacija - rekao je Trump.

Osim pitanja Gaze, Trump je izrazio nadu da će se Iran jednog dana priključiti Abrahamovim sporazumima, unatoč dubokim povijesnim neprijateljstvima.

- Mislim da bi mogli biti otvoreni za to - rekao je Trump, nazvavši proširenje sporazuma jednim od ključnih ciljeva svog plana.

Konferencija je završila bez pitanja novinara. Trump i Netanyahu su poručili da će detalji plana biti predstavljeni tek nakon što sve strane iskažu stav.

U sjeni mirovnih razgovora ostaje prijetnja djelomičnog zatvaranja savezne vlade SAD-a. Ako Kongres do ponoći u utorak ne usvoji prijedlog proračuna, vlada će ostati bez financiranja.

Senatski većinski vođa John Thune rekao je da je na Demokratima da prihvate kratkoročni dvostranački prijedlog te da će Senat ponovno glasati o paketu u utorak, iako isti prijedlog ranije nije prošao jer nije dobio 60 glasova.