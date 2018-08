Trump napao društvene mreže: 'Cenzurom uštukavaju milijune'

Američki predsjednik Donald Trump kritizirao je u petak društvene mreže, poručivši bez navođenja dokaza da cenzuriranjem ušutkavaju „milijune ljudi”.

Trump nije imenovao tvrtke. U utorak su Facebook, Twitter i Alphabet uklonili tisuće profila povezanih s navodnom iranskom propagandnom kampanjom, dok je Facebook onemogućio djelovanje još jedne kampanje za koju se tvrdilo da je povezana s Rusijom.

Social Media Giants are silencing millions of people. Can’t do this even if it means we must continue to hear Fake News like CNN, whose ratings have suffered gravely. People have to figure out what is real, and what is not, without censorship!