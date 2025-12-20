Trump naredio osvetu: Američki avioni sravnili desetke ciljeva Islamske države u Siriji

Američka vojska izvela je u petak zračne udare na desetke ciljeva Islamske države u Siriji kao odmazdu za napad na američko osoblje, rekli su američki dužnosnici u petak. Predsjednik Donald Trump obećao je odmazdu nakon napada na američko osoblje prošlog vikenda u Siriji koji je izveo navodni pripadnik Islamske države.

Trump je u petak izjavio da se Islamska država suočava s "vrlo teškom odmazdom" u Siriji.

"Vrlo snažno udaramo po uporištima ISIS-a", napisao je američki predsjednik na Truth Socialu, nedugo nakon što je Pentagon najavio početak operacije.

Američki ministar obrane Pete Hegseth potvrdio je da su udari bili usmjereni na "borce ISIS-a, infrastrukturu i lokacije s oružjem".

"Ovo nije početak rata - to je objava osvete", rekao je Hegseth. "Danas smo lovili i ubijali naše neprijatelje. Mnogo njih. I nastavit ćemo", dodao je.

Dva američka dužnosnika, govoreći pod uvjetom da ostanu anonimni, rekla su da su napadi bili usmjereni na desetke ciljeva Islamske države diljem središnje Sirije.

Dva vojnika američke vojske i civilni prevoditelj ubijeni su u subotu u središnjem sirijskom gradu Palmiri. Napadač je gađao konvoj američkih i sirijskih snaga prije nego što je ubijen, prema američkoj vojsci. U napadu su ranjena tri američka vojnika.

Koalicija predvođena SAD-om posljednjih je mjeseci izvela zračne napade i kopnene operacije u Siriji protiv Islamske države, često uz sudjelovanje sirijskih sigurnosnih snaga.

Oko 1000 američkih vojnika ostaje u Siriji.

Sirijsko ministarstvo unutarnjih poslova opisalo je napadača kao pripadnika sirijskih sigurnosnih snaga osumnjičenog za simpatiziranje Islamske države.

Sirijsku vladu sada vode bivši pobunjenici koji su prošle godine svrgnuli s vlasti predsjednika Bašara al-Asada nakon 13-godišnjeg građanskog rata, a uključuje i članove bivšeg sirijskog ogranka Al-Kaide, koji su se odvojili od skupine i sukobili s Islamskom državom.

Sirija surađuje s koalicijom predvođenom SAD-om protiv Islamske države, postigavši ​​sporazum prošlog mjeseca kada je predsjednik Ahmed al-Šaraa posjetio Bijelu kuću.