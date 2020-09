Trump nazvao Bidena glupim i tražio ispriku zbog retorike

Najavio je kako će cjepivo biti spremno za primjenu u rekordnom vremenu, pokrenuvši pitanja o tome bi li politički pritisak mogao dovesti do toga da se stavi u upotrebu prije nego li se potvrdi kao sigurno

<p>Američki republikanski predsjednik <strong>Donald Trump</strong>, kojega je demokratski protukandidat na skorim predsjedničkim izborima <strong>Joe Biden </strong>optužio da upravljanjem koronakrizom dovodi u opasnost živote, nazvao je u ponedjeljak Bidena "glupim" i zatražio ispriku zbog navodne antivakserske retorike. </p><p>Zaostajući u nacionalnim ispitivanjima javnog mnijenja dok se istodobno broj smrti povezanih s koronavirusom približava broju od 190.000, Trump je pokrenuo široki napad na bivšeg potpredsjednika koji mu je protukandidat na predsjedničkim izborima 3. studenoga, kao i na Bidenovu kandidatkinju za potpredsjednicu <strong>Kamalu Harris</strong>. </p><p>Trump je najavio kako će cjepivo protiv virusa biti spremno za primjenu u rekordnom vremenu, možda i prije izbora, pokrenuvši pitanja o tome bi li politički pritisak mogao dovesti do toga da se cjepivo stavi u upotrebu prije nego li se potvrdi kao sigurno. </p><p>Harris je s tim u vezi rekla da ona ne bi vjerovala Trumpu oko cjepiva prije izbora, dok je Biden, kritizirajući Trumpov odgovor na koronakrizu, pozvao Amerikance da poslušaju znanstvenike. Kritičari optužuju Trumpa da je potkopavao ugled znanstvenika tijekom koronakrize.</p><p>Govoreći na tiskovnoj konferenciji ispred Bijele kuće Trump je rekao: "Buden i njegova vrlo liberalna sukandidatkinja, najliberalnija osoba u Kongresu, koja po mom mišljenju nije kompetentna i mogla bi uništiti ovu zemlju i ovo gospodarstvo, trebaju se odmah ispričati za bezobzirnu retoriku protiv cjepiva kojom trenutno govore" dodavši da "to potkopava znanost". </p><p><strong>Predsjednik je Bidena nazvao "glupim".</strong></p><p>Trump je također pozdravio oporavak američkog tržišta rada od recesije izazvane koronavirusom sugerirajući da bi Biden poništio taj napredak.</p><p>Također je nastojao sebe prikazati kao onog tko je najbolje pozicioniran za obnovu gospodarstva, unatoč kritikama da je njegovo početno odbijanje da prihvati postojanje prijetnje od korona virusa dovelo do zdravstvene krize i recesije.</p>