Trump ne odustaje od zida: Meksiko je najopasnija zemlja

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u četvrtak da nije promijenio stajalište o o gradnji zida na granici s Meksikom niti je to stajalište evoluirao, čime je proturiječio izjavi svog predstojnika ureda.

John Kelly je hispanoameričkim zastupnicima na sastanku u srijedu rekao da su neka od Trumpovih stajališta prema imigraciji bila iznesena na temelju nedostatnih informacija, pišu dnevnici The Washington Post i The New York Times.

U intervjuu za Fox News predstojnik Trumpova ureda rekao je da su stajališta republikanskog predsjednika "evoluirala".

U očitom opovrgavanju Kellyjeve izjave Trump je napisao na Twitteru u četvrtak "Zid je zid, nije se promijenio niti evoluirao od prvog dana otkako sam ga zamislio".

The Wall is the Wall, it has never changed or evolved from the first day I conceived of it. Parts will be, of necessity, see through and it was never intended to be built in areas where there is natural protection such as mountains, wastelands or tough rivers or water..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 18, 2018

Zid prema granici s Meksikom u središtu je rata koji se vodi u Kongresu kako bi se zaustavila imigracija prije nego što u ožujku istekne program za zaštitu takozvanih "sanjara", useljenika koji su u Sjedinjene Države stigli ilegalno dok su bili djeca.

Trump želi sporazum koji uključuje izgradnju zida, čemu se protive zastupnici Demokrata u Kongresu koji procjenjuju da će gradnja stajati više od 20 milijarda dolara.

Tijekom kampanje Trumpovi su pristaše oduševljeno pozdravljali njegovo obećanje da će Meksiko platiti gradnju zida dugog 3200 kilometara na granici s Meksikom koji bi spriječio krijumčarenje droge i ilegalnih useljenika.

Kada je preuzeo dužnost Trump je priznao da postoje geografske zapreke poput planina i rijeka duž granice te zid na tim dijelovima ne bi bio potreban.

"Izravno ili neizravno, ili putem dugoročne refundacije, gradnju zida platit će Meksiko koji ima smiješan trgovinski suficit sa SAD-om od 71 milijarde dolara", napisao je u četvrtak Trump na svom računu Twittera.

....The Wall will be paid for, directly or indirectly, or through longer term reimbursement, by Mexico, which has a ridiculous $71 billion dollar trade surplus with the U.S. The $20 billion dollar Wall is “peanuts” compared to what Mexico makes from the U.S. NAFTA is a bad joke! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 18, 2018

We need the Wall for the safety and security of our country. We need the Wall to help stop the massive inflow of drugs from Mexico, now rated the number one most dangerous country in the world. If there is no Wall, there is no Deal! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 18, 2018

Kelly je za Fox News u srijedu kasno navečer rekao da administracija razmatra druge opcije da izvuče novac od Meksika, kao što su pristojbe za dobivanje viza i ispregovaranje novih uvjeta za NAFTA-u (:u ugovaranjea novih uvjeta za NAFTA-u (Sjevernoamerički sporazum za slobodnu trgovinu).

Meksiko: Laž je da smo najopasnija zemlja na svijetu

Meksiko je u četvrtak odbacio tvrdnju američkog predsjednika Donalda Trumpa da je najopasnija država na svijetu i opetovao da neće financirati gradnju zida duž granice sa Sjedinjenim Državama.

U nizu objava na Twitteru o trgovinskim ugovorima u sklopu NAFTA-e (Sjevernoaamerički sporazum za slobodnu trgovinu) Trump je opisao Meksiko kao "Prvu među najopasnijim zemljama na svijetu", a takvu je ocjenu odmah odbacilo meksičko ministarstvo vanjskih poslova.

"Iako Meksiko ima znatan problem s nasiljem, očito je laž da je Meksiko najopasnija država na svijetu", navodi ministarstvo.

U godinu dana otvorena je ukupno 21.101 istraga ubojstava u Meksiku i riječ o najvećem broju od 1997. kada su se počele voditi statistike.

Stopa ubojstava iznosila ja 18,7 na 100.000 stanovnika, što je znatno ispod latinoameričkih zemalja kao što su Brazil, Kolumbija, Venezuela, Honduras i El Salvador, pokazuju podaci Ujedinjenih naroda kojima se koristi Svjetska banka za 2015., zadnju godinu za koju su podaci dostupni.

Trump je sugerirao da bi Meksiko mogao financirati gradnju zida kroz izmjene odredaba NAFTA-e.

"Ne bude li Zida, neće biti ni Sporazuma", napisao je Trump u četvrtak ne objašnjavajući na koji točno sporazum misli.

Ranije u četvrtak Trump je rekao da ostaje pri svojim stajalištima o zidu napisavši na Twitteru "Izravno ili neizravno, ili putem dugoročne refundacije, gradnju zida platit će Meksiko koji ima smiješan trgovinski suficit sa SAD-om od 71 milijarde dolara".

Meksičko ministarstvo vanjskih poslova odbacilo je Trumpove objave na Twitteru.

"Meksiko neće ponovno pregovarati o NAFTA-i ni o bilo kojem drugom aspektu bilateralnih odnosa, niti preko društveno mreža ni putem medija", navodi MVP.