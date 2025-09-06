Obavijesti

BORI SE PROTIV NARKOKARTELA

Trump ne planira promjenu režima u Venezueli, rasporedio nove zrakoplove na Karibima

Piše HINA,
Foto: Jonathan Ernst

Sjedinjene Države ne govore o promjeni režima u Venezueli, rekao je u petak američki predsjednik Donald Trump, nakon što je naredio raspoređivanje dodatnih deset stealth borbenih zrakoplova na Karibima

Ne govorimo o tome, ali govorimo o činjenici da ste imali izbore koji su bili vrlo čudni izbori, blago rečeno, rekao je Trump, odgovarajući na novinarsko pitanje o izjavi venezuelanskog predsjednika Nicolasa Madura da Sjedinjene Države traže "promjenu režima u Venezueli vojnom prijetnjom".

Trump je u svom odgovoru aludirao na sporne izbore 2024. za koje venezuelanska vlada tvrdi da je na njima pobijedio Maduro.

- Vlada Sjedinjenih Država trebala bi odustati od svojeg plana nasilne promjene režima u Venezueli i cijeloj Latinskoj Americi te poštovati suverenitet, pravo na mir, na neovisnost - rekao je Maduro na državnoj televiziji.

- Poštujem Trumpa. Ni jedna od naših razlika ne može dovesti do vojnog sukoba. Venezuela je oduvijek bila spremna na razgovor, na dijalog - dodao je Maduro.

Trump je demonstrirao svoj novi pristup borbi protiv droge američkim vojnim napadom u utorak u kojem je ubijeno 11 ljudi te je potopljen brod iz Venezuele za koji je Trump rekao da prevozi ilegalne narkotike. Američki predsjednik razmatra mogućnosti za daljnje napade, uključujući potencijalne napade na sumnjive mete narkokartela unutar Venezuele, izvijestio je CNN u petak, pozivajući se na više izvora upoznatih s planovima administracije. Takav napad značio bi veliku eskalaciju. Bijela kuća, Pentagon i State Department nisu zasad odgovorili na Reutersove zahtjeve za komentar izvješća.

Trump ljut zbog skupa: Indija i Rusija čine se 'izgubljenima' u 'najdubljoj, najmračnijoj Kini'

Trumpova administracija naredila je raspoređivanje deset borbenih zrakoplova F-35 u zračnoj luci u Portoriku kako bi se provele operacije protiv narkokartela, rekli su izvori Reutersu u petak.

Novo raspoređivanje zbiva se uz već snažnu američku vojnu prisutnost na jugu Kariba dok Trump provodi predizborno obećanje o suzbijanju skupina koje usmjeravaju drogu u Sjedinjene Države. Otkriće o F-35 zrakoplovima uslijedilo je samo nekoliko sati nakon što je Pentagon u četvrtak optužio Venezuelu za "vrlo provokativan" let borbenih zrakoplova u blizini ratnog broda američke mornarice.

Trump je upozorio Venezuelu da američka vojska ima ovlasti oboriti zrakoplove ako zapovjednici smatraju da je to potrebno, rekavši: "Ako nas dovedu u opasnu poziciju, bit će oboreni."

Donald Trump: Mislim da će Bjelorusija pustiti mnoge političke zatvorenike!

Trumpova administracija na svakom koraku nastoji povezati Madurovu vladu s trgovinom narkoticima, što Caracas poriče. Konkretno, Trump je optužio Madura da vodi bandu Tren de Aragua, koju je njegova administracija u veljači proglasila terorističkom organizacijom. Maduro je porekao bilo kakvu vezu s Tren de Araguom, za koju njegova vlada tvrdi da je neaktivna u Venezueli nakon racije u zatvoru 2023.

Trump je u petak usporedio smrt stotina tisuća Amerikanaca od predoziranja s poginulima u ratu, pokušavajući opravdati snažnu vojnu aktivnost na Karibima.

- Zamislite da ste u ratu i izgubite 300. 000... Nećemo dopustiti da se to dogodi - rekao je.

Donald Trump: SAD vode vrlo duboke pregovore s Hamasom, poziva na oslobađanje talaca

Izvori, koji su govorili pod uvjetom anonimnosti o najnovijem američkom raspoređivanju, rekli su da se deset borbenih zrakoplova šalje u operacije protiv određenih narkoterorističkih organizacija koje djeluju na jugu Kariba. Zrakoplovi bi trebali stići u to područje do kraja sljedećeg tjedna, rekli su.

