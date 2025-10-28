Iako Trump tvrdi da je u izvrsnoj formi, nova su se pitanja pojavila u ponedjeljak nakon što je nenamjerno otkrio da je njegov posljednji pregled u medicinskom centru Walter Reed 10. listopada uključivao MRI snimanje, postupak kojim se mogu otkriti simptomi povezni s moždanim udarima, neurološkim problemima ili tumorima.
Trump: 'Nisam bolestan. Išao sam na magnetsku rezonancu. Doktori su oduševljeni'
Snimka američkog predsjednika Donalda Trumpa tijekom njegovog službenog posjeta Japanu izazvala je burne reakcije na internetu. Video, koji prikazuje Trumpa kako djeluje zbunjeno, salutira u neprimjerenom trenutku i zahtjeva usmjeravanje od strane japanske premijerke Sanae Takaichi, brzo je postao viralan na Redditu, gdje su korisnici izrazili zabrinutost i ismijali predsjednikovo ponašanje.
No, čudno ponašanje u Japanu nije jedini primjer koji je izazvao bojazan za zdravlje 79-godišnjeg američkog predsjednika. Najstariji predsjednik u povijesti SAD-a je tijekom nedavnog posjeta Nacionalnom vojnom medicinskom centru Walter Reed obavio magnetsku rezonancu, piše NBC News.
- Da, obavio sam MR. Bilo je savršeno. Dao sam vam sve rezultate. Imali smo MR, stroj, cijeli postupak, i bilo je savršeno. Nitko vam nikada nije dao izvješća kakva sam vam ja dao, i da nisam mislio da će biti dobra, ili bih vam to otvoreno rekao – negativno – ne bih se kandidirao, radio bih nešto drugo. Ali liječnici su rekli da su to neka od najboljih izvješća za moje godine, neka od najboljih koje su ikada vidjeli - rekao je novinarima u ponedjeljak u predsjedničkom avionu Air Force One.
No izvješće koje je dostavio liječnik Bijele kuće, Sean Barbabella, samo je navelo da je Trump podvrgnut “naprednom snimanju” (što može uključivati i CT preglede te druge testove), bez otkrivanja da je riječ upravo o magnetskoj rezonanci (MRI), a još manje o razlozima ili nalazima pretrage, piše The Daily Beast.
Još jedan upečatljiv propust u izvješću bio je izostanak bilo kakve naznake o tome je li Trump obavio kognitivni test, koji je bio dio njegova prvog liječničkog pregleda u travnju.
Nakon travanjskog pregleda, Barbabella je objavio izvješće na tri stranice koje je sadržavalo detalje o Trumpovim laboratorijskim testovima, lijekovima koje uzima, vitalnim parametrima i svim fizičkim pregledima koje je prošao.
Među njima je bio i Montrealski kognitivni test (MoCA) — test od 30 bodova koji služi za otkrivanje znakova kognitivnog oštećenja.
„Sveobuhvatan neurološki pregled nije pokazao nikakve abnormalnosti u mentalnom stanju, kranijalnim živcima, motoričkim i osjetilnim funkcijama, refleksima, hodu i ravnoteži“, navedeno je u izvješću. „Kognitivna funkcija, procijenjena pomoću Montrealskog kognitivnog testa (MoCA), bila je normalna s rezultatom 30 od 30.“
Međutim, izvješće o Trumpovu posljednjem pregledu stiglo je u obliku sažetka od pet odlomaka, u kojem nije bilo nikakve reference na kognitivni test. Na upit portala The Daily Beast o tome je li test proveden, Bijela kuća nije odgovorila.
Trump je u ponedjeljak spomenuo kognitivne testove dok je kritizirao kongresnice Demokratske stranke Alexandriju Ocasio-Cortez i Jasmine Crockett, nazvavši ih „niskog IQ-a“ i ustvrdivši da „ne bi dobro prošle na takvim testovima“.
- Prvih nekoliko pitanja su lagana: tigar, slon, žirafa, znate, ali kad dođete do petog ili šestog pitanja, pa zatim do desetog, dvadesetog i dvadeset petog, one ne bi bile ni blizu točnih odgovora - rekao je.
