Trump obećao svakom odraslom Amerikancu 5000 dolara: ‘Imate samo jedan zadatak!‘

Predsjednik Donald Trump u srijedu je izjavio da će svakom odraslom Amerikancu isplatiti "Trumpovu dividendu” od 5.000 dolara ako republikanci zadrže kontrolu nad Kongresom na međuizborima u studenome. "Ako republikanci osvoje Zastupnički dom i Senat - oba doma (...) zbog naše goleme gospodarske snage i uspjeha, isplatit ću dividendu od 5.000 dolara svakom odraslom građaninu Sjedinjenih Američkih Država. Jedini je uvjet da se ta dividenda mora potrošiti u SAD-u", rekao je Trump u Dallasu na prvoj konvenciji Republikanske stranke posvećenoj izborima na polovini mandata.

No, piše Reuters, nije odmah bilo jasno kako bi se isplate provodile niti bi li bile zakonite. S obzirom na to da u SAD-u živi oko 270 milijuna odraslih osoba, taj bi pothvat stajao približno 1.350 milijardi dolara.

Tijekom svog obraćanja Trump se pohvalio "dvjema najboljim godinama u povijesti predsjedničke dužnosti”, stavivši se pritom u samo središte izbora unatoč sve većem padu svoje popularnosti. Ipak, nije bilo jasno hoće li se njegov govor, nalik onima iz predizborne kampanje, svidjeti ključnim neodlučnim biračima koji su se, prema rezultatima anketa, udaljili od Trumpove stranke uslijed rastućeg nezadovoljstva troškovima života i ratom protiv Irana, analizira novinska agencija.

"Prepustimo li budućnost Amerike radikalno lijevim demokratima, našoj će zemlji trebati cijelo iduće desetljeće samo da ponovno stane na noge. Glasajte za republikance i ostavit ćemo ostatak svijeta daleko iza sebe, i to generacijama", poručio je Trump.

Dvodnevni skup u Dallasu, na kojem će Trump u četvrtak održati završni govor nakon glavnog izlaganja potpredsjednika J.D. Vancea, po Reutersu naglašava u kolikoj su mjeri sudbine republikanaca vezane uz Trumpa te služi kao prikaz njihove strategije uoči međuizbora 3. studenoga.

Trump je u govoru branio svoju odluku o napadu na Iran, navodeći da je djelovao kako bi spriječio Teheran u razvoju nuklearnog oružja. Također je obećao da će cijene nafte pasti "čim pobijedimo u ratu s Iranom", za što je ustvrdio da će se dogoditi uskoro.

Rekao je i da bi SAD mogao napasti iransku lokaciju "Pickaxe Mountain", gdje se navodno duboko pod zemljom radi na nuklearnim kapacitetima, pozvavši pritom Teheran na oprez. "Primjećujemo određene aktivnosti na lokaciji Pickaxe. Savjetovao bih Iranu da ne izvodi nikakve smicalice jer ćemo ih morati vrlo snažno udariti”, poručio je.

Većina ostalih govornika na republikanskoj konvenciji uglavnom se usredotočila na napade na demokrate, prikazujući ih kao ekstremne po pitanjima poput sudjelovanja transrodnih žena u sportu i sigurnosti granica.

Također, nazivali su ih "socijalistima" i "komunistima", dok ih je senator Tim Scott iz Južne Karoline okarakterizirao kao "opasne, radikalne i čudne".