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NAKON GRENLANDA I KANADE

Trump objavio kartu na kojoj je Hormuški tjesnac označen kao "američki teritorij"

Piše HINA,
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Trump objavio kartu na kojoj je Hormuški tjesnac označen kao "američki teritorij"
Foto: Truth Social
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Nije prvi put da Donald Trump, suočen s vanjskopolitičkom preprekom iznosi tako iznenađujuć i prijeteć prijedlog aneksije stranog teritorija.

Američki predsjednik Donald  Donald Trump je u utorak na svojoj društvenoj mreži Truth objavio kartu koja prikazuje Hormuški tjesnac i opisuje ga kao "novi američki teritorij", ponavljajući tako ideju koju je već izrazio posljednjih dana.

Trump je prošli tjedan prvi put na jednom skupu nazvao Hormuški tjesnac "američkim teritorijem", tonom koji je ukazivao na to da je riječ o šali.

No u ponedjeljak je ponovio isto za vrijeme rasprave s novinarima u Ovalnom uredu, ukazujući na to da bi se radilo o "vrlo dobroj zamisli".

Nije prvi put da Donald Trump, suočen s vanjskopolitičkom preprekom iznosi tako iznenađujuć i prijeteć prijedlog aneksije stranog teritorija.

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Otkad se vratio na vlast u drugome mandatu prijetio je da će Kanadu učiniti "51." američkom državom, da će zauzeti Grenland, pa čak i aludirao na preuzimanje kontrole nad Pojasom Gaze, a da nije proveo u djelo nijednu od svojih prijetnji.

Njegova izjava o Hormuškom tjesnacu uslijedila je u trenutku kad se mirno rješenje sukoba između Irana i Sjedinjenih Država čini daljim nego ikada dosad.

Prije šezdeset dana dvije su zaraćene strane uz veliku pompu potpisale memorandum o razumijevanju s namjerom da on rezultira trajnim rješenjem, no dosad nije dao nikakav rezultat.

Washington i Teheran postavljaju naizgled nepomirljive uvjete za ponovno otvaranje tjesnaca, ključnog prolaza za globalnu trgovinu naftom.

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