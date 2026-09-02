Trump opet prijeti: Ako se Iran osvećuje, napast ćemo još jače

Iranski Crveni križ obratio se Međunarodnom kaznenom sudu u Haagu optužujući SAD za napad na svadbeno slavlje u južnom Iranu.

Kako tvrde, u zračnom napadu poginulo je četvero ljudi, među kojima je i dijete, a još najmanje 67 sudionika svadbe je ozlijeđeno. Napad je bio u utorak navečer po lokalnom vremenu u Kuhestaku. Upozorili su kako će žrtava vjerojatno biti još i izrazili zabrinutost zbog širenja sukoba na civilne ciljeve te kršenja međunarodnog humanitarnog prava.

Službene iranske vlasti nazvale su ovaj napad "ratnim zločinom", a SAD "sotonom" te poručile da će Iran odgovoriti na "ove divljačke napade".

Navodni napad uslijedio je nakon što se razbuktao novi sukob SAD-a i Irana. U utorak su Amerikanci izveli noćne napade na iranske vojne ciljeve nakon mjesec dana kakvog-takvog primirja. Američko središnje zapovjedništvo (CENTCOM) priopćilo je da su napadi usmjereni na položaje protuzračne obrane, radare i pomorske resurse, objavio je Guardian.

Bio je to odgovor, kako tvrdi CENTCOM, na nedavne iranske pokušaje napada na trgovačke brodove u Hormuzu i američke trupe u tom području.

Foto: Evelyn Hockstein

Iranski mediji potvrdili su napade na brojne ciljeve u području Hormuškog tjesnaca, a Iran je odgovorio lansiranjem dronova i raketa na američke baze diljem Bliskog istoka, uključujući Bahrein, Kuvajt i UAE.

Još tijekom vikenda SAD je gađao iranski otok Larak, nakon čega je Teheran odgovorio raketnim napadima na dvije američke zračne baze u Jordanu. Donald Trump poručio je u ponedjeljak kako nije riječ o povratku u "rat punog opsega", no u utorak je pooštrio retoriku.

- Iran će se suočiti s puno ozbiljnijom vojnom akcijom ako se nastavi osvećivati za opravdani napad. Bit će pogođeni puno jače, ali ni to neće biti najjači napad. To ih tek čeka, i kad se sve završi, ostat će jako malo od Islamske Republike Iran - napisao je u utorak na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Iako je iranski predsjednik Masoud Pezeshkian u utorak izjavio kako je Iran spreman vratiti se za pregovarački stol, čini se da to toga neće doći tako brzo. Pakistan, kao glavna strana u vođenju pregovora, i jučer je poručio kako "očekuje da će se obje strane vratiti dijalogu". No najave Washingtona da će Iranu početi postavljati sankcije opet su potopljene novim vojnim napadima. Iranska revolucionarna garda već je upozorila tamošnje vlasti na "opasne posljedice" ako dopuste da SAD izvodi napade s njihovih teritorija. Napad na svadbeno slavlje sasvim sigurno će pooštriti odnose, kao i strahove od širenja sukoba na okolne zemlje u regiji koji će samo produbiti globalnu ekonomsku krizu.