Trump opleo po UN-u: Protivimo se globalističkom projektu kontrole umjetne inteligencije!

Američki predsjednik Donald Trump oštro se u utorak pred Općom skupštinom UN-a usprotivio "svakom pokušaju izgradnje globalističkog projekta za kontrolu umjetne inteligencije", u trenutku kada su sve učestaliji pozivi na široku koordinaciju u tom području. Čelnici više od dvadeset zemalja, među kojima su Kanada, Njemačka i Australija, pozvali su u ponedjeljak na snažniji nadzor te tehnologije i moguće osnivanje međunarodnog regulatornog tijela pod okriljem UN-a.

Stajalište američkog predsjednika samo je nastavak smjera koji njegova vlada zagovara od stupanja na dužnost.

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Pokretanje videa... VIDEO Trump: ‘Međunarodni kazneni sud je antiamerički tribunal koji nad nama nema nadležnost’ | Video: 24sata/Reuters

U rujnu prošle godine, na sjednici Vijeća sigurnosti, savjetnik Donalda Trumpa za znanost i tehnologiju Michael Kratsios već je izrazio protivljenje američke vlade "svim pokušajima međunarodnih tijela da centralizirano kontroliraju i upravljaju umjetnom inteligencijom".

Osim statusa vodećega svjetskog gospodarstva, Sjedinjene Države imaju ključnu ulogu u raspravi o upravljanju umjetnom inteligencijom jer su sjedište svih najnaprednijih aktera u tom području.

Međunarodni kazneni sud

Trump je pozvao i sve zemlje članice Međunarodnoga kaznenog suda (ICC) da se povuku iz tog tijela, koje je optužio da je "izvan kontrole".

"Sjedinjene Države jednako se tako protive Međunarodnom kaznenom sudu, instituciji koja je izvan kontrole", izjavio je za govornicom pred Općom skupštinom UN-a.

"Pozivam sve zemlje članice ICC-a da se službeno i odmah povuku iz te institucije izvan kontrole", dodao je američki predsjednik.

Trumpova administracija pokrenula je veliku ofenzivu protiv suda sa sjedištem u Haagu, uvodeći sankcije njegovim sucima i vršeći pritisak na zemlje članice da se iz njega povuku.

U ekskluzivnom razgovoru za AFP prije nekoliko dana, vršitelj dužnosti glavnog tužitelja ICC-a Mame Mandiaye Niang ocijenio je da su američki napadi posljedica nepoznavanja rada tog suda.

Američki državni tajnik Marco Rubio obećao je da će "ciglu po ciglu" rušiti ICC, koji sudi počiniteljima najtežih zločina na svijetu.

Sud je nazvao "neprihvatljivom prijetnjom američkom suverenitetu".

ICC je stalni međunarodni kazneni sud zadužen za suđenje osobama optuženima za genocid, zločine protiv čovječnosti, agresiju i ratne zločine. Osnovan je 1998., a započeo je s radom 2002. godine.

Sud prolazi kroz tešku krizu te je na udaru Sjedinjenih Država, koje su potpisale Rimski statut kojim je ICC osnovan, ali ga nikada nisu ratificirale.

Članice suda nisu ni Izrael ni Rusija.