Trump optimist: Još vjeruje da Kim želi nuklearni sporazum

Američki predsjednik Donald Trump izrazio je u subotu uvjerenost da sjevernokorejski čelnik Kim Jong Un želi postići dogovor o svojem nuklearnom programu, unatoč tome što je Sjeverna Koreja ponovno ispalila projektile kratkog dometa, prvi put u više od godinu dana, u trenutku dok su pregovori o denuklearizaciji u slijepoj ulici već tri mjeseca.

"Vjerujem da Kim Jong Un zaista shvaća velik ekonomski potencijal Sjeverne Koreje i da neće učiniti ništa što bi ga omelo ili okončalo", komentirao je Trump na Twitteru.

Anything in this very interesting world is possible, but I believe that Kim Jong Un fully realizes the great economic potential of North Korea, & will do nothing to interfere or end it. He also knows that I am with him & does not want to break his promise to me. Deal will happen!