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URSULINA IDEJA

Trump oštro prijeti Europi zbog Kanade: 'Uvest ću visoke carine ili potpuno prekinuti trgovinu!'

Piše 24sata,
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Trump oštro prijeti Europi zbog Kanade: 'Uvest ću visoke carine ili potpuno prekinuti trgovinu!'
Foto: Evelyn Hockstein
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Trump je novinarima u zračnoj luci u Charlotteu rekao da bi integraciju Kanade u EU, ako je procijeni neprijateljskom prema SAD-u, mogao kazniti carinama

Američki predsjednik Donald Trump u srijedu je zaprijetio Europskoj uniji "vrlo visokim carinama" ili potpunim prekidom trgovine ako Bruxelles odluči primiti Kanadu kao pridruženu članicu. Trumpova reakcija uslijedila je nakon što je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen predložila otvaranje vrata Kanadi, dok Ottawa zbog sve lošijih odnosa s Washingtonom pokušava ojačati veze s Europom.

Trump je novinarima u zračnoj luci u Charlotteu rekao da bi integraciju Kanade u EU, ako je procijeni neprijateljskom prema SAD-u, mogao kazniti carinama.

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- Ako to procijenim kao neprijateljski čin, uvest ću vrlo visoke carine ili potpuno prekinuti trgovinu s Europom u mnogim sektorima - rekao je Trump.

Ideju o pridruženom članstvu Kanade u EU-u nazvao je "smiješnom", a Kanadu je opisao kao "očajnog trgovinskog partnera". Ipak, Trump je ostavio mogućnost dogovora ako se pokaže da su namjere "dobre". U suprotnom je ponovno upozorio na mogućnost uvođenja "iznimno visokih carina" Europskoj uniji.

Von der Leyen predložila pridruženo članstvo

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen prijedlog je iznijela u srijedu tijekom govora o stanju Unije. U publici je bio i kanadski premijer Mark Carney.

- Željela bih s vama raditi na otvaranju vrata Kanadi kao prvoj pridruženoj članici EU - rekla je Von der Leyen. Najavila je i širi "Savez za budućnost", koji bi se temeljio na već postojećem trgovinskom sporazumu između EU-a i Kanade.

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Prijedlog je iznenadio europske prijestolnice, a zasad nije jasno što bi pridruženo članstvo podrazumijevalo jer takav status trenutno ne postoji u pravu Europske unije.

Kanada se zasad ograđuje

Kanadski dužnosnici zasad nisu potvrdili da Ottawa razmatra takav potez. Budući kanadski veleposlanik pri EU-u Jonathan Wilkinson rekao je novinarima u Strasbourgu: - Nismo još u toj fazi. Fokusirani smo na postizanje konkretnih rezultata - rekao je.

Trumpove izjave dolaze u jeku trgovinskog rata između SAD-a i Kanade. Ottawa zbog toga nastoji smanjiti ekonomsku ovisnost o Washingtonu i ojačati odnose s Europskom unijom. Kanadski premijer Mark Carney pozvao je na "jedinstveni savez" s EU-om, ali nije izravno podržao ideju o pridruženom članstvu. 

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