Trump otkazao pregovore s Iranom: 'Ja sam osoba koja jako pazi na troškove...'

Američki predsjednik Donald Trump obratio se novinarima prije ukrcavanja u Air Force One i polaska za Washington gdje je pokušao pojasniti zašto je danas naprasno otkazao odlazak svojih izaslanika na razgovore s Iranom u Pakistanu, a kao ključne razloge naveo je uštedu vremena i novca. Istaknuo je kako on kao predsjednik "jako pazi na troškove".

- Previše se putuje, predugo traje i preskupo je. Ja sam osoba koja jako pazi na troškove - kazao je Trump.

Pojasnio je kako se ništa značajno nije promijenilo u proteklih nekoliko dana te da američka delegacija nije namjeravala putovati na drugi kraj svijeta bez jasnog plana. Ponovio je i kako Sjedinjene Države trenutno drže sve konce u rukama i da nema smisla trošiti resurse na dugotrajna putovanja dok se druga strana ne javi s konkretnim prijedlozima.

- Nema razloga da ljudi putuju po 16 ili 17 sati. Kad god žele, mogu me nazvati. Mi imamo sve karte u rukama - poručio je Trump.

Upitan je i s kime bi Teheranu uopće pregovarao, s obzirom na izvještaje o kaosu u iranskom vodstvu.

- Razgovarat ću s onim tko god vodi glavnu riječ - rekao je, ali je odmah postavio i svoj glavni ultimatum: "Cijeli taj dogovor zapravo uopće nije kompliciran: Iran ne smije imati nuklearno oružje."

Na pitanje hoće li okončati primirje s Iranom, Trump je odgovorio: "Nisam ni razmišljao o tome".

Kazao je i kako je Iran poslao znatno bolju ponudu svega deset minuta nakon što je objavljeno da se diplomatski put otkazuje.

- Dali su nam dokument koji je trebao biti bolji, a zanimljivo je da smo odmah nakon što sam otkazao put, unutar deset minuta, dobili novi papir koji je bio puno bolji - ispričao je američki predsjednik.

Iako je ustvrdio da je novi iranski prijedlog kvalitetniji, Trump i dalje nije sasvim zadovoljan onime što je dobio iz Teherana. Na pitanje novinarke CNN-a o detaljima nove ponude, predsjednik je bio suzdržan i nije želio ulaziti u pojedinosti.

- Ponudili su puno, ali to i dalje nije dovoljno - poručio je Trump prije polijetanja za Washington.