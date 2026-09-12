Trump otvara vrata kineskim autima: ‘Ako će ih proizvoditi u SAD-u, meni je to u redu’

Američki predsjednik Donald Trump je u petak rekao da se ne protivi mogućnosti da kineske tvrtke proizvode automobile u Sjedinjenim Američkim Državama unatoč velikom protivljenju američkih zakonodavaca i automobilske industrije.

"Ako Kina želi ući i otvoriti tvornicu kako bi svoje automobile proizvodila ovdje, to bi mi bilo u redu", rekao je Trump u intervjuu za televiziju Fox News u emisiji "Ingraham Angle".

"Japan to radi, ali zapošljavaju naše ljude. Bitna stvar je da zapošljavaju naše ljude", rekao je.

Dodao je da ne želi da kineske tvrtke automobile proizvode u Meksiku i potom ih šalju u Sjedinjene Države.

Američki proizvođači automobila su pozvali Trumpa, koji bi se za dva tjedna trebao sastati s kineskim kolegom Xi Jinpingom, da kineskoj autoindustriji ne omogući pristup američkom tržištu.

Demokratska senatorica Elissa Slotkin je u srijedu rekla da postoje "glasine da Trump namjerava dopustiti prodaju kineskih automobila u SAD-u u sklopu većeg dogovora koji priprema. To bi bila strateška pogreška".

Trump je tvrdnje Slotkin nazvao "potpuno lažnom glasinom" te rekao da je blokirao kineska vozila u SAD-u.

Regulacija koju je uvela administracija bivšeg predsjednika Joe Bidena početkom 2025. zabranjuje svim kineskim proizvođačima automobila da prodaju ili proizvode putnička vozila u SAD-u. Washington također zadržava više od 100-postotne carine na kineska električna vozila.

Skupina koja predstavlja gotovo sve velike proizvođače automobila u zemlji je prošlog tjedna pozvala Kongres da brzo usvoji zakon kojim bi se kineskim vozilima trajno zabranio pristup američkom tržištu.

Skupina Alliance for Automotive Innovation, koja predstavlja tvrtke General Motors, Ford, Toyotu, Volkswagen, Hyundai, Hondu, Stellantis i druge, pozvala je da se zakon izglasa do kraja prosinca.

"U ovom trenutku kineski proizvođači automobila plasiraju subvencionirana vozila s povezanim hardverom i softverom po preniskim cijenama diljem svijeta", kazao je šef skupine John Bozzella u pismu upućenom čelnicima Kongresa.