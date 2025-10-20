Obavijesti

KOMENTIRAO I ODNOS KINA-TAJVAN

Trump početkom 2026. putuje u Kinu: 'Želim biti dobar prema Kini. Xi i ja imamo dobar odnos'

Piše hina,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: KEVIN LAMARQUE/REUTERS

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u ponedjeljak da će početkom 2026. godine otputovati u Kinu kako bi se sastao s predsjednikom Xijem Jinpingom, a očekuje se da će s njime razgovarati i na marginama samita Azijsko-pacifičke ekonomske suradnje (APEC) krajem listopada. 

Govoreći uz australskog premijera Anthonyja Albanesea u Bijeloj kući, američki predsjednik izrazio je sumnje u mogućnost kineske invazije na Tajvan.

"Mislim da će sve biti u redu s Kinom. Kina to ne želi učiniti... Ne mislim da će se to dogoditi“, rekao je Trump o invaziji na Tajvan, otok s 23 milijuna stanovnika koji Peking smatra dijelom svog teritorija.

Kina tvrdi da želi "mirno ponovno ujedinjenje" s Tajvanom, ali ne isključuje upotrebu sile kako bi se to postiglo.

Donald Trump je novinarima pozitivno govorio o svom odnosu s kineskim kolegom, unatoč zategnutim odnosima između dviju zemalja, posebno na trgovinskom planu.

"Pozvan sam u Kinu i vjerojatno ću ići početkom iduće godine. Gotovo sve je spremno“, rekao je američki predsjednik, koji će se krajem mjeseca u Južnoj Koreji prvi put u svom drugom mandatu sastati s Xijem Jinpingom na samitu APEC-a od 31. listopada do 1. studenoga. 

Kaže da mu je prioritet postići "pošteni" trgovinski sporazum s Kinom. 

Međutim, odbio je odgovoriti na pitanje je li spreman žrtvovati američku podršku Tajvanu kako bi postigao sporazum s Kinom.

"Želim biti dobar prema Kini, sviđa mi se moj odnos s predsjednikom Xijem, imamo vrlo dobar odnos“, rekao je Trump.

Sjedinjene Države diplomatski ne priznaju Tajvan, ali su mu glavni saveznik.

